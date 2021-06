FIRER: Fra venstre: Erik Solbakken, Oscar Helvig, Olaf Tufte og Martin Helseth. Foto: Balint Czucz/Norges Roforbund

Jubelhelg for de norske roerne: − Ikke hatt en bedre helg i løpet av mine ni år

Det har virkelig gått veien for de norske roerne i Italia denne helgen. Mens Birgit Skarstein brøt en drømmegrense i helt nord i Italia, leverte OL-håpene gode generalprøver før OL lenger sør i landet.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har vel aldri hatt en bedre helg i løpet av mine ni år. Vi har hatt gode helger tidligere, men dette topper det meste, sier Johan Flodin til VG.

Svensken ble hentet inn som landslagstrener for de norske roerne i 2012 og fikk virkelig mye å juble før søndag.

I Sabaudia, like sør for hovedstaden Roma, ble det to verdenscupseirer og en annenplass på de tre norske OL-båtene.

Kristoffer Brun og Are Strandli hadde det lille ekstra i sluttspurten og slo den italienske duoen Stefano Oppo og Pietro Ruta, fjorårets EM-vinnere, med 17 hundredeler i lettvekt dobbeltsculler.

– Å vinne sånne dueller er det deiligste vi vet og det vi lever for, så det smakte veldig godt! Det sier at vi har et utrolig bra grunnivå inne og et supert utgangspunkt å bygge form på frem mot OL. Jeg tror vi har mer å gå på og sånn sett er veldig godt posisjonert, skriver Strandli i en SMS til VG.

Birgit Skarstein forbedret sin egen verdensrekord to ganger denne helgen, les mer om det i lenken under:

les også Skarstein brøt drømmegrense: – Det er helt vilt

SEIER: Are Strandli (venstre) og Kristoffer Brun tok en knepen seier. Foto: Balint Czucz/Norges Roforbund

Like etter var det klart for den norske dobbeltfireren med Martin Helseth, Olaf Tufte, Oscar Helvig og Erik Solbakken. Før verdenscupregattaen ble det bestemt å bytte plass på Solbakken og Tufte og gi Solbakken rollen som «stroke» – den som sitter bakerst og styrer takten til båten.

Det var imidlertid langt fra sikkert at den norske båten i det hele tatt skulle komme seg til start etter at Solbakken testet positivt for covid-19. Kun noen få minutter før start fikk han klarsignal etter at det viste seg at prøven var falskt positiv.

– De sprang ned til båten og rodde ut. En forstyrrelse kan i noen tilfeller være bra, sier Flodin om den dramatiske oppladningen.

les også Rollebytte for Tufte – dropper verdenscup

Fireren rodde inn til annenplass bak de regjerende europamesterne Italia, klart sesongbeste for Tufte & co. etter sjetteplass i forrige verdenscupregatta og sjetteplass i B-finalen i EM tidligere i år.

– Det er klart at for vår del er det superviktig å gjøre det vi stoler på. Dette viser at vi er på rett spor. Vi har lovet guttene at det skal gå bra, så det var godt å se, sier Flodin.

Og som om det ikke var nok, så vant Kjetil Borch i singlesculleren. Borch vant 20 hundredeler foran danske Sverri Nielsen og 35 hundredeler foran tyskeren Oliver Zeidler etter en intens sluttspurt.

– Løpet gikk nøyaktig som planlagt for min del, og våre løp pleier å bli neglebitende finisher, så man er nødt til å ha det lille ekstra inne for å «smacke gullet i safen», sier Borch til VG.

– Jeg var mest interessert i prestasjonen og det vi jobber med teknisk og taktisk, så får gullet bare være en bonus som tilfeldigvis landet i dag, sier han.

AVSLUTTET JUBELDAGEN: Kjetil Borch rodde inn til seier i singlesculleren. Foto: Balint Czucz/Norges Roforbund

Regattaen var den siste i verdenscupen før sommerens OL og Flodin er klar på at dette betyr at de norske båtene kan kjempe med de aller beste i Tokyo.

– Hadde du trodd de skulle være så gode denne helgen?

– Ja, det trodde jeg. Spørsmålet var bare hvilken dag det ville komme. Vi har hatt fremgang hele veien etter at vi på grunn av coronarestriksjonene kom sent i gang med vanntreningen. Vi har bygget oss opp gjennom konkurransesongen og vi visste at Kjetil og Are/Kristoffer tilhører toppeliten. Det var i tillegg gledelig å se fireren prestere så bra, sier Flodin.