I tvil om RBKs vei videre: − Den største krisen er at vi ikke ser noen utvikling

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Haugesund 0–0) En hemmelighetsfull Åge Hareide sier han skal avsløre egen RBK-fremtid torsdag. Kommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, sier han er i tvil om hva treneren vil gjøre.

– Jeg tror vi enten får vite at han er motivert til å fortsette og løfte Rosenborg, og tar minst ett år til. Eller så sier han at han fullfører kontrakten til 31. desember, slik at Rosenborg får tid på seg til å finne erstatteren hans. Akkurat nå er jeg litt i tvil, men jeg trodde han kom til å ta ett år til, sier Løfaldli til VG.

I tvil

Det var i pressesonen etter kampen mot Haugesund at Hareide signaliserte at han har bestemt seg om fremtiden i Rosenborg, men at han ikke vil besvare dette før torsdag, i samråd med klubben.

– Jeg blir litt mer i tvil når jeg hører hva han sier etter kampen. Hvis det blir som alternativ to, og sier stopp ved nyttår, så er det motivasjonen det handler om. Og da lurer jeg på om motivasjonen var sterk nok i utgangspunktet, sier kommentatoren som har fulgt Rosenborg tett i mange år.

– Kan han komme til å slutte på dagen, i morgen?

– Man skal ikke utelukke noe, men da blir jeg overrasket. Da setter han Rosenborg i en veldig knipe. Styret la i grunnen alt i hendene til Hareide, og håpet at han skulle fikse alt. Hopper han av nå i en tung periode, er Rosenborg satt tilbake der de var i fjor, og etter Kåre Ingebrigtsen- og Eirik Horneland-avskjedene. Jeg tror i hvert fall det er helt utelukket at klubben sier at han ikke får fortsette.

– Siste sjanse for Koteng

Styreleder Ivar Koteng har vært klar på at det er opp til Hareide selv om han vil fortsette.

– Styret har satt seg i en slik situasjon med alle de feilvalgene de har gjort de siste årene. Koteng tåler ikke en trenersparking til. Dette var siste sjanse under Kotengs regime til å løfte dette, sier Løfaldli.

– Har du sett noe utvikling siden Hornelands regime?

– Når det blir snakk om krise, syns jeg den største krisen er at vi ikke ser noen utvikling. Det var litt bedre tidligere i år, og så kan man si at Markus Henriksens skade var uheldig, men det skal en klubb som Rosenborg tåle. Hvordan Hareide har gjort Rosenborg bedre, har jeg litt problemer med å se. Det har gått snart ett år, og jeg ser ikke nevneverdig fremgang.

Handler om mer enn trenerspørsmålet

Løfaldli tror at utfordringen med Rosenborg handler om mer enn hvem som er trener.

– Det må man se på, når trener etter trener mislykkes. Og ikke bare trenere, men spillere også. Hvor mange spillere blir bedre i Rosenborg, og mange blir dessuten bedre når de kommer til andre klubber. Hele organisasjonen må gå i seg selv og se hva som foregår. Det er tre år siden sparkinga av Ingebrigtsen. Har noe som helst gått i riktig retning siden det? Skal de bytte ut Hareide nå, så blir det å starte på nytt igjen. Jeg tror ikke det er riktig at Ivar Koteng skal være styreleder neste gang Rosenborg skal foreta et trenerskifte, sier Løfaldli.

– Hvorfor blir Rosenborg-spillere bedre i andre klubber?

– Jeg tror det handler om at klubben mangler en strategi, en tydelig rød tråd. Det vingles. Se på klubber som lykkes; Bodø/Glimt og Kristiansund. De har en klar plan som hele klubben er enig om, med sentrale personer som har vært i klubben i mange år. Se på hvor mange trenere Rosenborg har hatt mens Kjetil Knutsen og Christian Michelsen har vært trenere i de to klubbene. Det handler om de som legger strategien for klubben.

– Og det er styrets ansvar, ikke treneren, uansett hvem han er?

– Ja, dette er styrets ansvar.