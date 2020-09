VM-ARENA? Granåsen og Trondheim får trolig VM i 2025. Foto: Ole Martin Wold

Adressa: Hemmeligholder omstridt FIS-avtale

Samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Det internasjonale skiforbundet (FIS) blir unntatt offentligheten frem til den er signert. Nå utsetter formannskapet VM-avgjørelsen til torsdag.

Mandag omtalte VG at politikerne i Trondheim ikke hadde fått se innholdet i den omfattende avtalen med FIS dagen før de skulle gi sin tilslutning til ski-VM i Trondheim i 2025.

Tirsdag morgen, på samme dag som formannskapet skulle avgjøre om det skulle gis grønt lys til VM i Trondheim, fikk omsider politikerne tilgang avtalen. Nå melder Adressa at VM-avgjørelsen utsettes til torsdag.

- Det er en omfattende avtale som tar tid å lese gjennom, og vi vil utsette denne utover torsdag, sier Høyres Ingrid Skjøtskift til Adressa.

Samme avis melder også at den svært omfattende avtalen mellom FIS og kommunen blir unntatt offentligheten. Det får nevnte Skjøtskift til å reagere:

– Jeg synes ikke det er forsvarlig at den er unntatt offentlighet, heller. Dette er en avtale som påvirker økonomien til Trondheim, og vi vil ha en avtale som er god og som ikke inneholder ekstra utgifter og ekstra forpliktelser.

Finansdirektør Olaf Løberg opplyser til avisen at det er bestemt av partene at avtalen behandles konfidensielt inntil partene har underskrevet.

– Jeg kan betrygge dere om at dette er gjennonmgått grundig, og at vi kan gå for denne kontrakten med den økonomien som ligger der. De økonomiske betingelser for arrangør er også kraftig forbedret, og tilskuddet er nå 30-40 mill. kroner høyere enn ved forrige korsvei. Det er en større trygghet nå enn før, sier kommunedirektør Morten Wolden, ifølge Adressa.

Trondheim var den eneste søkeren til ski-VM i 2025. Etter at politikerne er bedt om å gi grønt lys torsdag, så skal FIS formelt gi arrangementet til Trondheim allerede på lørdag. Samme dag skal den endelige avtalen mellom partene signeres.

Da Norge jobbet med søknaden som skulle ende opp med et Oslo-OL i 2022, fikk VG tilgang på en svært kontroversiell kravliste fra IOC, som blant annet krevde å møte Kongen, ha tilgang på alkohol på stadionene, samt en rekke andre forhold.

Bråket rundt kravlisten har av enkelte blitt trukket frem som bidrag til at OL-prosessen ble stanset i 2014.

Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, forsvarer den ferske VM-avtalen - som altså ikke er tilgjengelig for offentligheten:

– Først og fremst er denne kontrakten et teknisk dokument med blant annet hvor journalister skal stå under hopprennet. Det er heller ingen hvite duker eller høye champagneglass i kontrakten. Dette er ikke et OL, men et VM. De økonomiske bitene er avklart ut gjennom samarbeidsavtalen mellom NSF og kommunen. Vi håper på overskudd, og det er allerede forhandlet hvordan dette overskuddet skal fordeles, sier Wolden til Adressa.

