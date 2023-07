VM: Shaka Hislop under VM-kampen mot Sverige i 2006 for Trinidad og Tobago.

Hislop kollapset under direktesending – er ved bevissthet

Shaka Hislop (54) falt sammen under ESPNs sending før kampen mellom AC Milan og Real Madrid. Fotballeksperten er ved bevissthet igjen og beklager for hendelsen.

Det var før treningskampen der Real Madrid vant 3–2 mot AC Milan, som ble spilt 04.00 norsk tid, man kunne se de stygge bildene på ESPNs sending.

Programleder Dan Thomas sto sammen med den tidligere West Ham-målvakten på Rose Bowl stadion i California USA. De to snakket om ryktene rundt en potensiell overgang for PSG-spiller Kylian Mbappé til Real Madrid.

Mens Thomas pratet begynte Hislop å sjangle, før han falt om rett foran hans kollega. Thomas ropte umiddelbart etter hjelp og man kunne se flere strømme til før sendingen gikk i svart.

I pausen sto Thomas ganske preget og fortalte om Hislops tilstand.

– Min gode venn Shaka er åpenbart ikke her nå, men vi har gode nyheter. Han er ved bevissthet og snakker. Jeg tror faktisk han er litt flau over det hele. Han har bedt om unnskyldning flere ganger. Han er ikke en type som liker å lage styr, sa Thomas.

PROFILERT: Shaka Hislop sto 151 kamper i mål for West Ham. Her mot Liverpool i 2005 og Luis Garcia som avslutter. Danny Gabbidon står nærmest og ser på, mens fremtidig Liverpool-spiller Paul Konchesky står bakerst.

Hislop ble født og oppvokst i England, men representerte Trinidad og Tobago på landslagsnivå, som han spilte VM med i 2006. I Premier League har han 221 kamper for Newcastle, West Ham og Portsmouth. Han har vært fotballekspert for ESPN siden 2008. Det er fremdeles uvisst hva som er årsaken til at Hislop kollapset.

– Tusen takk til alle dere som har sendt kjærlighet i hans retning. Heldigvis ser det ut til at det kommer til å gå fint, avsluttet Thomas.