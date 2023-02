Viktor Hovland slår ut i PGA-turneringen på Pacific Palisades-banen utenfor Los Angeles.

Hovland med grei åpningsrunde i Woods-comeback

Viktor Hovland gikk to slag under par og fikk sin beste åpningsrunde i invitasjonsturneringen i Pacific Palisades hvor Tiger Woods er medarrangør.

De to foregående turneringene på banen utenfor Los Angeles startet han med en 71-runde. Åpningen denne gangen var hakket bedre etter fire birdier og to bogeyer. Det kunne vært så mye bedre om Hovland hadde vært litt bedre venn med hullkantene.

Hovland startet på det tiende hullet. Han åpnet med med en bogey, men fulgte opp med birdie på de to neste hullene. Han gikk i ball med den spanske verdenseneren Jon Rahm og amerikanske Patrick Cantlay. De to gikk de fem første hullene to slag under par.

På de fire neste ble det par for spilleren fra Ekeberg i Oslo, før han fikk birdie på det 17. hullet. De to han spilte med fikk også birdie på hullet og gikk opp i delt ledelse med tre slag under par.

Rahm imponerte

Rahm fikk en bogey på det 15. hullet, men slo tilbake umiddelbart og var noen få centimeter unna å sette «hole in one» på det neste hullet. Mens Rahm fulgte opp med med flere birdier, slet både Hovland og Cantlay med å klare par på hullene.

Hovland fikk en bogey på det sjette hullet, men Rahm stakk fra til fem slag under par og gikk til minus seks på hullet etter med en lang putt. Hovland lå tre meter unna hullet, men klarte bare par.

Woods på banen

Nordmannen klarte derimot birdie på det nest siste hullet for dagen. Rahm leder turneringen foreløpig, seks slag under par.

Forrige helg ble det 42.-plass for Hovland i Phoenix Open.

Da Hovland gikk i klubbhuset, hadde også golflegenden Tiger Woods startet sitt comeback på PGA-touren. Woods skadet seg stygt i beina i en bilulykke for to år siden, kort etter turneringen i Pacific Palisades.