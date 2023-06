Antony kan likevel miste FA-cupfinalen for Manchester United.

Ten Hag snur – Antony usikker til FA-cupfinalen

Manchester United-manager Erik ten Hag er langt fra sikker på om brasilianske Antony blir klar til lørdagens FA-cupfinale mot Manchester City.

Det sier nederlenderen fem dager etter at han var svært optimistisk på Antonys vegne. Da sa han at Antony hadde en god sjanse for å bli klar etter at de første undersøkelsene etter skaden viste gode tegn. Vingen skadet seg mot Chelsea for en drøy uke siden og spilte ikke serieavslutningen mot Fulham.

– Det er lite sannsynlig. Han har fortsatt en sjanse, men den er veldig liten, sa ten Hag på fredagens pressekonferanse.

Antony har spilt 44 kamper og scoret åtte mål for United denne sesongen etter overgangen fra Ajax. Fra før må Anthony Martial stå over finalekampen mot Erling Braut Haaland og co. som følge av muskelskade.