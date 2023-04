Viktor Hovland er ute av topp-ti-lista over verdens best rangerte golfspillere.

Verdensranking i golf: Hovland falt ut av topp 10

Viktor Hovland er ikke lenger blant de 10 best rangerte golfspillerne i verden. På den siste oversikten ligger han på 11.-plass.

NTB

Det er to hakk ned fra forrige uke. Hovland har en 3.-plass som toppnotering på verdensrankingen (satt i januar 2022).

Søndag gikk han avslutningsrunden i PGA-turneringen i Hilton Head på par og endte til slutt som nummer 59. Hovland innledet konkurransen forrykende med en 64-runde, men forsvant ut av seierskampen da han lørdag måtte bruke hele 78 slag i løpet av tredjerunden.

Jon Rahm topper fortsatt som verdens best rangerte golfspiller. Spanjolen vant nylig US Masters for første gang.

