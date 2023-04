Forfall fra Bratberg Lund til Sverige-kampen

Sidebackene fra Norges 2-4-tap mot Spania manglet da kvinnelandslaget i fotball trente i Göteborg mandag. Marit Bratberg Lund er uaktuell mot Sverige.

– Marit har et problem i foten som hun pådro seg mot Spania, og hun har reist hjem, sa landslagssjef Hege Riise til NTB på Gamla Ullevi, der 20 spillere var i aksjon under en timelang treningsøkt der bare oppvarmingen og avslutningen var åpen for mediene.

Tuva Hansen trente heller ikke, men det var av belastningshensyn.

– Det var bare for å være føre var, sa Riise om at Bayern München-forsvareren nøyde seg med å følge treningen fra sidelinjen.

Norge møter Sverige tirsdag i en kamp der begge lag er ute etter å revansjere seg for en skuffende prestasjon. Norge ble klart slått av Spania på Ibiza torsdag, mens Sverige dagen etter tapte 0-1 for Danmark i Malmö etter en dansk overtidsscoring.

For begge lag blir det siste landskamp før avreise til VM i Australia og New Zealand.

