POSERTE: Det som skal være faren til Novak Djokovic står som nummer to til venstre for mannen med en Z på t-skjorten sin og et stort, russisk flagg med Vladimir Putin påtrykt.

Novak Djokovics far skal ha posert med russiske flagg og Putin-bilder

Den serbiske tennisstjernen sin far Srdjan Djokovic skal ha posert sammen med personer som holdt russiske flagg og bilder av Vladimir Putin etter sønnens seier i Melbourne.

Bildene publisert på sosiale medier viser det som skal være tennisstjernens far omgitt av personer med russiske flagg. I videoen kan man se Srdjan Djokovic foran et russisk flagg som har Vladimir Putins ansikt påtrykt.

Bildene er omtalt gjengitt av flere medier, blant annet BBC, Aftonbladet og The Guardian.

Ifølge flere medier skal Srdjan Djokovic angivelig bli hørt si «zivjeli Russiyani», som kan oversettes til «lenge leve russerne» i det han gikk fra gruppen.

PAPPA DJOKOVIC: Srdjan Djokovic.

Bildene skal ha blitt tatt etter onsdagens Novak Djokovic-seier mot russiske Andrej Rublev. I etterkant av kampen ble fire russiske fans pågrepet for å ha truet sikkerheten.

Situasjonen skal ha eskalert da russiske fans viste seg i en trapp utenfor stadion i etterkant av kampen. Der ble et lignende flagg som i videoen av Djokovics far vist frem.

Under kampen ble det også bemerket at en mannlig tilskuer blant den serbiske fansen bar en t-skjorte med en stor «Z ZBruken av bokstaven Z kan ha flere betydninger, men har i krigen mot Ukraina blitt et krigssymbol for Russland. ».

LES OGSÅ: Dette er Russlands mystiske krigstegn

Samme krigssymbol var å se på t-skjorten til mannen Djokovics far poserer med i videoen. På russisk skal mannen i videoen si «fra Melbourne, Australia til våre brødre i Moskva».

Hilsenen som sendes dediserer mannen til Alexander Zaldostanov - den internasjonale presidenten av den russiske motorsykkelklubben Night Wolves.

Zaldostanov er ifølge The Guardian sett på som en personlig venn av Putin.