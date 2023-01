Kommentar

Uryddig og urovekkende

Her er Astrid Uhrenholdt Jacobsen på jobb for NRK. Nå er hun i konflikt med kanalen.

Snakker Astrid Uhrenholdt Jacobsen på vegne av norske utøvere i spørsmålet om hvorvidt russere og belarussere bør få være med i OL?

Det er problemer på flere plan rundt hvordan utøvernes stemmer blir hørt og representert i idretten. Dette er et tema som knapt er drøftet tidligere i Norge, men nå dukker svakhetene opp med full kraft.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har over tid hatt verv i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Astrid Uhrenholdt Jacobsen representerte Heming og Norge som aktiv skiløper.

Samtidig leder hun den norske utøverkomiteen som skal «representere interessene og synspunktene til eliteutøvere» i norsk idrett.

Den hatteparaden er i seg selv problematisk.

Nå er det blitt nødvendig å adressere Astrid Uhrenholdt Jacobsens uttalelser og rolle(r) i den konkrete debatten om IOC og Russland. Vi bør også se nærmere på hvordan forankring hos de utøverne hun representerer faktisk foregår rundt viktige emner.

Temperaturen steg fort etter at NRK torsdag publiserte en sak om hvordan Uhrenholdt Jacobsen skal ha uttalt seg i et møte med IOC.

Anledningen var diskusjoner om døren skal åpnes for utøvere fra Russland og Belarus, etter at krigen i Ukraina har sendt nasjonene ut i den olympiske kulden.

Kjernen i NRKs artikkel er en påstand om at hun «skal ha tatt til orde for inkludering av russiske og belarusiske utøvere».

Artikkelen fikk henne til å gå kraftig ut mot statskanalen. Astrid Uhrenholdt Jacobsen reagerer på det hun mener er manglende presisjon i fremstillingen, og på at saken ble publisert før hun hadde anledning til å svare.

Her har hun et poeng. NRK kunne med fordel hatt noe mer is i magen. Nå har Uhrenholdt Jacobsen fått god anledning til å uttale seg.

Hovedpoenget hennes er at inkludering ble tatt opp til diskusjon, ikke at det var snakk om noen konklusjon.

Men det er ikke så lett å få ordentlig tak på hva Uhrenholdt Jacobsen egentlig mener. Særlig vanskelig er det å få klart for seg hvem hun uttaler seg på vegne av i hvilken sammenheng.

Det er fullt mulig å lese uttalelsene hennes som et uttrykk for å la russiske utøvere være med i OL på visse betingelser, selv mens krigen pågår.

Noe slikt finnes det ikke noe vedtak om fra norske utøvere.

Et spørsmål presser seg på: Hvor mye vekt bør Uhrenholdt Jacobsens stemme ha i internasjonale fora?

Rollene i ulike leire og usikkerheten rundt ryggdekning fremstår i sum litt uryddig og urovekkende.

En diskusjon om fremtiden til russiske utøvere er det ikke isolert sett noe galt med, men premisser og forankring hos hennes egne må være tydelig kommunisert.

Dette er i seg selv et tydelig tegn på at noe skurrer med systemet.

Det er jo stor forskjell på om Astrid Uhrenholdt Jacobsen snakker på vegne av seg selv, versus om hun skal ha tyngde på vegne av en gruppe.

Det er ikke så lenge siden Uhrenholdt Jacobsen argumenterte MOT at utøvere burde få uttrykke ytringsfrihet gjennom politiske markeringer på seierspallen i OL.

Argumentasjonen både for et slikt syn og for en mulig russisk retur til internasjonal idrett, bygger på en oppfatning om å skille sport og politikk.

Uavhengig av syn på om russere bør inn i OL-varmen eller ei, er den saken nok et eksempel på at IOC skaper store kontroverser.

Så langt minner fremgangsmåten veldig om den vi så etter den store dopingskandalen etter OL i Sotsji i 2014.

Den gangen endte det med at store OL-tropper av russere deltok til tross for sanksjoner. Virkemidler som nøytralt flagg og avspilling av Tsjaikovski i stedet for den russiske nasjonalsangen fremstod dessverre tannløst.

Hvis vi skal ned den samme løypen mens en brutal invasjonskrig pågår og rundt 200 ukrainske utøvere har mistet livet, vil det naturlig nok skape enda mer bråk.

Det er tid for en ordentlig diskusjon om regulering av nærhet og avstand til ringenes herrer, både for Astrid Uhrenholdt Jacobsen og norsk idrett som sådan.