TILTALT: Luka Modric går forbi Nations League-troféet etter Kroatias finaletap for Spania 18. juni. Torsdag ble veteranen igjen tiltalt for falsk forklaring.

Modric tiltalt igjen for falsk forklaring

Luka Modric (37) anklages på ny i hjemlandet Kroatia for å ha løyet under ed i en rettssak mot tidligere Dinamo Zagreb-president Zdravko Mamic.

NTB

Det skjer fire og et halvt år etter at saken mot Modric ble lagt bort. En kroatisk domstol mente det ikke fantes nok bevis for at ham hadde avgitt falsk forklaring.

Også den tidligere Liverpool-stopperen Dejan Lovren gikk den gang fri for de samme anklagene, men torsdag ble han i likhet med Modric tiltalt igjen. Statsadvokaten mener det kan bevises at begge begikk mened da de vitnet i korrupsjonssaken mot Mamic.

I sentrum står overganger fra Dinamo Zagreb til utenlandske klubber. Modric ble solgt til Tottenham i 2008, mens Lovren sluttet seg til Lyon to år senere.

I 2018 ble Mamic funnet skyldig på flere tiltalepunkter, deriblant for å ha tjent personlig på spillersalg da han var øverste sjef i Dinamo. Han ble dømt til 6,5 års fengsel for underslag som skal ha kostet klubben mer enn 15 millioner euro og den kroatiske stat 1,5 millioner euro.

Mamic rakk å flykte til Bosnia-Hercegovina før dommen var forkynt.

Det er ikke satt en dato for rettssaken til Modric og Lovren. I Kroatia har falsk forklaring en strafferamme fra seks måneder til fem års fengsel.