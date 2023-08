I SEIERSKAMPEN: Her er Viktor Hovland under fredagens runde.

Følg Hovland i seierskampen i Tour Championship

Den norske golfstjernen er i delt ledelse før dag tre av FedEx-sluttspillet. Vinneren kan kalle seg sesongens beste spiller og blir 190 millioner kroner rikere.

VG følger Hovland hull for hull her. Mer bakgrunnsinformasjon om turneringen ligger lenger ned i saken

Dette er stillingen 24 min Håkon Østmoe Brandsnes 1. Viktor Hovland, – 16. 1. Collin Morikawa, – 16. 3. Scottie Scheffler, – 14. 4. Keegan Bradley, – 13. 5. Xander Schauffele, – 12. 5. Jon Rahm, – 12 Sist oppdatert: Klokken 19.00. Siste innlegg Håkon Østmoe Brandsnes 22 min Hovland går ut sist Viktor Hovland og Collin Morikawa går ut aller sist. De slår ut klokken 21. Moroa ser du på Eurosport Norge og discovery+.



Håkon Østmoe Brandsnes 30 min Velkommen til VGs golfstudio Foto: CLIFF HAWKINS / AFP / NTB Her skal vi følge Viktor Hovland i den tredje runden av Tour Championship. Nordmannen deler ledelsen med kompisen Collin Morikawa etter to runder. Duoen ligger på -16. Scottie Scheffler er nummer tre på -14.



Tour Championship er den siste og avgjørende turneringen i FedEx-sluttspillet FedEx-sluttspilletI løpet av en sesong på PGA-touren samler spillerne opp poeng basert på hvordan de gjør det i de ulike turneringene. Poengene danner grunnlaget for det som kalles FedEx-sammendraget - en rangering av hvem som har vært sesongens beste spiller. Sesongen avsluttes til slutt med det som kalles FedEx-playoffen, som består av tre turneringer. De 70 beste spillerne får delta i FedEx St. Jude Championship. Deretter venter BMW Championship, hvor de 50 beste spillerne deltar. Så avsluttes sesongen med Tour Championship der bare de 30 beste spillerne får delta. Vinneren der kan kalle seg sesongens beste spiller., kampen om sammenlagtseieren på PGA-touren. Viktor Hovland (25) og kompisen Collin Morikawa (26) deler ledelsen på 16 slag under par når to av fire runder er spilt.

Vinneren av sluttspillet tar med seg en pengepremie på over 190 millioner kroner. I tillegg kan vinneren kalle seg sesongens beste spiller.

Hovland vant BMW Championship forrige helg. Se avgjørelsen her.

Spillernes plassering på FedEx-rankingen bestemte hvor godt utgangspunkt de fikk på torsdag, turneringens åpningsdag.

Scottie Scheffler, som hadde flest poeng sammenlagt, startet turneringen ti slag under par. Hovland startet på -8 ettersom han var nummer to sammenlagt.