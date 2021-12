ÅPNER OPP: Marcus Kleveland åpner opp om den brutale kneskaden han pådro seg i 2018 i en ny dokumentar.

Kleveland om den brutale kneskaden: − Alt var bare dritt

Marcus Kleveland (22) skadet seg stygt da han falt under treningen til Dew Tour i 2018 og knuste kneskålen. Nå åpner han opp om skademarerittet en i ny dokumentar.

Av Sebastian Melsom Johansen

– Jeg tror egentlig jeg aldri helt skjønte hvor ille det var. Jeg skjønte det var ille, men kanskje ikke så ille som doktorene sa, sier Marcus Kleveland i introen i en 15 minutters dokumentar snowboardstjernen har lastet opp på sin egen YouTube-kanal, hvor han åpner opp om den brutale kneskaden han pådro seg 15. desember 2018 i Colorado.

Kleveland knuste kneskålen i utallige små biter under treningen til Dew Tour. Det unge talentet skled av en rail (gelender) og falt inn i en annen rail med kneet først. Det resulterte i at han måtte sette sammen kneskålen med over 20 skruer.

– Om jeg tenkte at livet hans ville endre seg etter skaden? JA! sier kirurgen som opererte han, Tom Hackett, i dokumentaren og omtaler skaden som «den verste kneskaden jeg har sett».

Info Marcus Kleveland Født: 25. april 1999 (22 år) Fra: Dombås, Norge Yrke: Snowboardkjører Klubb: Dombås IL Ble profesjonell: 2013 (som 13-åring) Meritter: Fire X Games-gull, ett VM-gull, to X Games-sølv, to VM-bronser og fem verdenscupseiere. Vis mer

– Som å sette sammen masse grus til en stein

Den unge toppidrettsutøveren fra Dombås kjempet for karrieren.

– Det var veldig vondt og tok lang tid. Alt var bare dritt. Jeg måtte ha hjelp med ting over alt. Det var en kjip periode, men så er jeg usedvanlig glad for at jeg har alle støttespillerne jeg har. Uten dem vet jeg ikke hvor jeg hadde vært nå, sier Kleveland til VG.

Heldigvis for 22-åringen var han i gode hender, og kirurgene fikk satt kneskålen sammen bit for bit.

– Vi tok frem noen veldig små skrutrekkere, som vi nesten aldri bruker. Det var som å sette sammen masse grus til en stein, sier Hackett.

– Det var ganske tungt en periode, men jeg er helt sykt takknemlig for at det ble som det ble, sier Kleveland.

Tilbake på rekordtid

Dombås-gutten fikk først forespeilt av klinikken som opererte han at det kunne ta opp mot to år før han kunne stå på snowboard igjen.

Men på kort tid var snowboardprofilen tilbake – kun 18 uker etter operasjonen. Det var samme dag som Kleveland fylte 20 år.

– Det ga en skikkelig boost når man så fremgangen. Jeg ville ikke rushe noe, men jeg hadde korte mål jeg ville oppnå, og det tror jeg hjalp meg veldig, forteller han.

– Jeg måtte bare tenke positivt og ha små mål hele veien for å motivere meg, legger han til.

Og kirurg Hackett var veldig overrasket over hvor fort det hadde gått.

– Han sendte meg noen videoklipp av at han kjørte og jeg husker at jeg bare tenkte «Wow, han er tilbake på snowboard allerede? Dette er fantastisk», forteller kirurgen i dokumentaren.

Kleveland måtte trekke seg fra X Games i Aspen 2020 ettersom han ikke var helt klar for de store hoppene enda, men i 2021 var han tilbake for fult. VM-gull i slopestyle, X Games-gull i Big Air og VM-bronse i Big Air ble fasit etter sesongen.

– Jeg brukte mye tid på å bli komfortabel på å gjøre de store triksene, for det var så jævlig skummelt å komme tilbake. Men jeg har aldri vært så sikker på brettet som på slutten av i fjor, sier Kleveland mens han ler litt over telefonen.

Info Triks: Trippel cork: Tre rotasjoner rundt egen akse hvor hodet er under hoften med skru. Quad cork: Fire rotasjoner rundt egen akse hvor hodet er under hoften med skru. Vis mer

Gjennombruddet

Snowboardesset gjorde seg bemerket som 13-åring, da han satte en trippel cork på Vierli i 2013.

Fire år senere fikk Kleveland prøve seg i det gjeveste selskapet da han ble invitert til X Games i Aspen. Der var han første kjører i verden til å lande quad cork i en konkurranse. Det resulterte i sølv i Big air-konkurransen og gull i slopestyle.

– Å reise fra der med ett gull og ett sølv var helt utenkelig, forteller Kleveland.

Viktig sesong

Nå venter verdenscup i Laax (13.-16. januar), X Games i Aspen (21.-23. januar) og OL i Beijing (6. – 15. februar) for Kleveland. Nordmannen er favoritt i alle turneringene, selv om han selv ikke liker å innrømme det.

– Jeg føler alle som skal være med i OL har gode nok triks og run, så det er ikke bare meg folk trenger å se opp for. Alle kan vinne, sier han.

Og oppladningen til den viktige sesongen han har foran seg, den gjør han hjemme på Dombås.

– Formen er kjempebra. Nå koser jeg meg hjemme på Dombås og feiter meg opp på julemat, forteller snowboardstjernen lattermildt.