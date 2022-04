ETT SLAG UNDER PAR: Viktor Hovland gikk lørdagens Masters-runde på ett slag under par.

Hovland klatret 27 plasser: − Veldig stødig

Det var opp- og nedturer for Viktor Hovland på den tredje runden i US Masters. Han er tre slag over par totalt, på en delt 18. plass.

Av NTB

Nordmannen startet på fire slag over par og med −1 på runden leverte han en av de beste rundene på den tøffe Augusta-banen.

Han er dermed foran legenden Tiger Woods, som hadde en vond tredje runde. Golfikonet gikk seks slag over par og er nå sju slag over par totalt på Augusta-banen. Woods er nede på 41. plass foran den siste dagen.

Info Resultatlisten: Her er tetstriden i US Masters med én runde igjen:

1) Scottie Scheffler, USA −9 2) Cameron Smith, Australia, −6 3) Sungjae Im, Sør-Korea, −4 4) Shane Lowry, Irland, −2 5) Charl Scwartzel, Sør-Afrika, −2 ...delt 18. plass: Viktor Hovland, Norge, +3 Vis mer

Woods kom inn i turneringen på jakt etter sin 16. majortittel, men må se langt etter seier i skadecomebacket. Han vant sin siste Major-turnering på nettopp Augusta i 2019.

– Jeg vil si runden min var veldig stødig og jeg spilte veldig bra. Kanskje litt for mange bogeys. Jeg misset litt for mange steder hvor man ikke skal misse. Jeg synes jeg fikk noen gode putter også, og jeg følte jeg var veldig bra fra tee i dag i hvert fall, sier Hovland til Discovery.

– De tre hullene sju, ni og femten skulle jeg gjerne skulle hatt tilbake, sier Hovland.

Han klatret fra 45. til en delt 18. plass, men er hele 12 slag bak lederen Scottie Scheffler, som har en ledelse på tre slag. Men det er fortsatt gode muligheter til å få en veldig sterk plassering for Hovland. Det er bare to slag opp til «topp 10».

– Jeg fikk krympet avstanden oppover, og jeg skal ta med meg denne erfaringen, sier 24-åringen.