Steinene snurrer Norges semifinale-vei: − Ikke sykt mye som skal til

BEIJING (VG) (Norge-Russlands olympiske komité ROC 12-5) Torger Nergård (47) vedgår at steinene snurret mer hans og curlingguttas vei etter at de i nypusset form skapte litt trøbbel for da de tapte for bunnlaget Danmark mandag.

– Vi måtte være litt mer hardhendt mot danskene enn før de slipte steinene. Nå var det en mellomting, og de kommer til å gå rettere og rettere - med mindre og mindre curl, forklarer OL-veteranen i pressesonen etter resultatutklassingen av russerne.

Etter kampen mot danskene sa han at “de” (turneringsledelsen) brukte sandpapir på steinene for å få dem til å svinge litt mer. Dermed ble den forskjellig fra tidligere struktur.

– De ruet opp steinene, slik at de svingte mer og ble mer aggressive. Det tok litt tid, i alle fall for meg, å bli vant til det, sier Torger Nergård - som spiller sin sjette OL-turnering.

Foran Norges kamp mot Kina i kveld ser de norske utsiktene til semifinale lysere ut enn etter at de tapte for danskene i ekstraomgang i går. For å bli topp fire må Team Walstad slå Kina og Italia i siste kamp torsdag, og USA - som Norge har fordel mot i innbyrdes oppgjør - må tape en av sine to gjenstående kamper mot Italia (i kveld lokal tid) og Danmark natt til torsdag norsk tid.

– Det er ikke sykt mye som skal gå vår vei, egentlig, bekrefter Magnus Vågberg.

Han sier at de visste akkurat hva de gikk til med hensyn til ny-slipen av steinene foran kampene mot Danmark, men at de kanskje ikke våget å gjøre de nødvendige endringene for tilpassing til skarpere curl og mer aggressive steiner.

– Det kan bli en liten overraskelse. Vi har brent oss på det før, sier han.

Arrangøren sliper steinene en gang i løpet av turneringen. Nå er det problemet feid av veien.

Torger Nergård sier at isen også er tilbake i den tilstanden den var tidligere i turneringen, og at Norge faktisk ikke spilte bedre mot ROC - som de måtte slå - enn mot Danmark. Curlingguttas overbevisende seier var mer et resultat av at russerne bommet nær eksepsjonelt ofte, og at Norge tråkket til med 4-0 i fjerde omgang.

– Vi fikk det litt gratis. Men det var ikke bare flaks. Når vi får den firepoengeren, er det i realiteten over, sier han.

Magnus Nedregotten er reserve for herrelaget etter at han sammen med kona vant OL-sølvmedaljen i mixed double. Han har ansvaret for å teste steinene for de fire som spiller foran hver kamp, slik at de alle får to steiner hver som er mest mulig like - slik at den ene ikke er forskjellig fra den andre, med andre ord.

Under Norges kamper hender det han sitter med kikkert for å spionere på hvordan motstanderlagenes steiner oppfører seg.

– Desto flere ganger steinen går på isen, jo mer polert blir den. Steinene blir likere hverandre. Det behager lagene som setter steinene likest. Det var noe vi slet med i går, mindre i dag. Det er positivt, bekrefter han.