Finalebilletter til 83.000: − Tidenes største billettjag

Fire år etter forrige finale skal Liverpool på ny møte Real Madrid i Champions League-finalen. Om du ikke har billett, må du regne med å betale svimlende summer.

Av Magnus Helle

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etterspørselen for å se kampen på Stade de France rett utenfor Paris 28. mai er skyhøy. Det fører til spinnville billettpriser.

– Jeg har fått mange meldinger fra folk som har fått tilbud om billett. Billigste var 35.000 kroner, og det var en vennetjeneste. Jeg tror det her blir tidenes største billettjag, sier daglig leder i Liverpool supporterklubb, Tore Hansen.

– Skandale

Finalebillettene er fordelt på fire kategorier. De billigste offisielle billettene fra UEFA, i kategori 4, kostet rundt 700 kroner. De dyreste, i kategori 1, kostet i underkant av 7000 kroner. Fristen for å søke på UEFA sine billetter har gått ut.

Prisene fra flere nettsider som tilbyr kampbilletter viser at minstepris for kategori 4-billetter ligger på 30.000 kroner.

Det norske selskapet Liverpooldrømmer AS selger samme type billetter for drøyt 58.000 kroner. Kategori 1-billettene koster 83.375 kroner på samme side.

– Det er helt skandale. Det er en grunn til at vi ikke vil selge det, sier daglig leder i selskapet, Kenneth Løkken.

FINALE: Dersom du ikke allerede har billett må du virkelig bla opp om du skal få se Karim Benzema fra tribuneplass.

Billettene ligger ikke offisielt ute på deres nettsider, men de som sender mail vil få muligheten til å kjøpe av dem via en link VG har fått tilgang til.

– Vi kjøper disse billettene inn til samme pris selv. Vi kunne nok profittert på dette, men vi synes at et sted går grensen. Det er helt spinnvilt og latterlig, sier Løkken.

– I utgangspunktet vil vi ikke kjøpe inn disse billettene, men til de som absolutt vil betale den prisen, så kan vi få ordnet det, men vi kjøper det inn til samme pris som vi selger det for, fremholder han.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Han advarer mot å kjøpe på svartebørs, siden det er mange falske billetter i omløp.

– Vi oppfordrer til å kjøpe billetter fra offisielle leverandører. Vi forstår at det er fristende, men da løper du en stor risiko for at du ikke får det du har bestilt, sier Iversen.

FINALEARENAEN: Champions League-finalen spilles på Stade de France. Stadionet har en kapasitet på 80.000.

Hvis man først bestemmer seg for å kjøpe denne type billetter, oppfordrer han til å bruke kredittkort.

– Hvis du har betalt med kontooverføring er ingen andre ansvarlige enn deg selv. Du har den økonomiske risikoen ved det. Hvis man betaler med kredittkort kan man ta kontakt med kortutsteder.

Det kan likevel oppstå problemer, selv om man bruker kredittkortet.

– For å få tilbakebetalt fra kortutsteder må man dokumentere at man har klaget til selger først, og da er det ofte et problem hvis du ikke vet hvem selger er, som er tilfelle i mange av disse sakene, sier Iversen.

Info Liverpools finalebilletter Via sin offisielle hjemmeside selger Liverpool 19.618 billetter til finalen på Stade de France: Kategori 1: Ca 6.700 kroner (4,6 % av billettene)

Kategori 2: Ca 4.700 kroner (16,4 %)

Kategori 3: Ca 1450 kroner (55,7 %)

Kategori 4: Ca 580 kroner (23,3 %) Billettene selges i prioritert rekkefølge der sesongkortholdere og personer som har vært på tidligere kamper blir prioritert. Kriteriene for rekkefølgen kan leses her. Vis mer

Væpnede vakter

Hansen i supporterklubben skal selv på finalen i Paris. Billetter får han tak i fra klubben. Han var også på finalen da Liverpool vant i Madrid i 2019. Der fikk han oppleve billettjaktens galskap.

– I Madrid var det en hai utenfor stadion som solgte billetter. Han hadde med seg væpnede vakter. Det viser hvor mye penger som er i omløp, sier Hansen.

De dyreste billettene på nettet ligger på rundt 100.000 kroner.

– Er folk så dumme å betale den type priser, så skyter vi supportere oss selv litt i foten også, ved å presse opp prisen, sier Hansen.

– Jeg vil advare folk mot å kjøpe på svartebørsen. Ta heller en tur til Liverpool til høsten, og spar de pengene nå. Eller ta en tur til Liverpool og se kampen på storskjerm der, avslutter Hansen.