Spansk storavis: Nadals maktdemonstrasjon: «En Gud på jorden»

Spanske og internasjonale medier hyller Rafael Nadal (36) etter den overlegne French Open-seieren mot Casper Ruud (23).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For med 6–3, 6–3, 6–0 ble det en nådeløs og overlegen seier for Nadal mot Ruud i Paris, og den spanske 36-åringen er nå tidenes eldste French Open-vinner – en turnering han nå har vunnet 14 ganger.

«Nadal, en Gud på jorden», skriver spanske Marca og fortsetter:

«Med sine 36 år og to dager er han den eldste musketeren i prestisjetunge Philippe Chatrier, og overgår sin landsmann Andrés Gimeno (34 år og ti måneder) da han slo Patrick Proisy. Nadals evige tyranni i Roland Garros har nådd det punktet at to spanske konger har sett ham vinne live i Paris: Fra Juan Carlos I til Felipe VI.»

Det er for øvrig nøyaktig 50 år siden Gimeno tok sin eneste seier i French Open.

«Nadal lærer Ruud en lekse», skriver spanske Elmundo.

«Ruud var det siste hinderet, men ikke det vanskeligste, etter påfølgende problemer mot Felix Auger-Aliassime, i 16-delsfinalen, Novak Djokovic, i kvarten, og Alexander Zverev i semifinalen. For den 23 år gamle nordmannen kom en mulighet som dette for tidlig.»

«Noe av den tennisen Nadal har levert i disse to ukene har vært så god den kan få blitt. Serven hans har blitt dramatisk bedre i løpet av årene, og han er en bedre spiller nå enn da han vant sin første tittel. Men han har hatt noen nedturer, og en del av de andre spillerne har også utviklet seg», konkluderte tidligere toppspiller Greg Rusedski til BBC Radio 5 Live.

Han håper at Nadal kan fortsette sin fantastiske karriere til tross for de store skadeproblemene:

«Vi har ikke sett haltingen på grusen, men han haltet i Australia. Problemet er større på hardcourt, men kanskje han kan spille på grus og gress. Jeg håper at han kan fortsette karrieren. Han er en av de største i sporten vår».

SJANSELØS: Casper Ruud (t.h.) sammen med Casper Ruud etter finaletapet.

Nadal fikk også en helt spesiell hilsen fra sin favorittklubb Real Madrid. Laget tok nylig sin 14. triumf i Champions League, og publiserte følgende hilsen til tenniskongen på Twitter:

Svenske Aftonbladet oppsummerer Nadals overlegne seier mot Ruud slik;

«Rafael Nadal er den ubestridte kongen av French Open og årets turnering var ikke noe unntak. Den norske sensasjonen Casper Ruud – som spilte sin første Grand Slam-finale – hadde ikke noe å stille opp med. De gangene 23-åringen lyktes med å bryte Nadals serve, så brøt spanjolen direkte tilbake.»

«I søndagens finale var det klasseforskjell, og Nadal åpnet ikke så mye som en sprekk for motstander som ble utspilt i store perioder», er dommen fra danske Ekstrabladet.