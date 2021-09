Vecchia og Holm sørget for trønderfest og Eggen-gave: − Det var en fornøyelse

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Mjøndalen 3–1) For et døgn det har vært for Trøndelag. Først ble gjenåpningen av landet feiret i sentrumsgatene. Så ble Nils Arne Eggens forsinkede 80-årsfeiring markert sammen med 10 000 tilskuere på Lerkendal. Til slutt sørget en svenske for enda en trønderfest.

– Jeg tenker ikke på Molde i det hele tatt. Vi tenker mest på oss selv. Vi må vinne våre kamper, for det er så tight. Vi ser det i dag også, det burde ikke bli så jevnt. Gutta skal ha honnør for å gjennomføre en sterk kamp mot et lag som er vanskelig å spille mot, men vi skulle ha punktert kampen tidligere, sier Rosenborg-trener Åge Hareide etter 3–1-seieren.

– 10 000 tilskuere på tribunen, og bursdagsønske fra Eggen. Kjente dere presset?

– Vi merket ikke mye til Nils Arne, men vi visste at han var her. Vi merket publikum, det var god stemning, og en følelse av fotball igjen. 10 000 tilskuere lager mye mer bråk enn 500. Det var en fornøyelse å stå i en slik atmosfære, sier han til VG.

Mjøndalen-krise

For Mjøndalen ble det en krisekveld. De er nå på sisteplass etter at Brann og Stabæk vant sine kamper.

– Man kan ikke forvente annet enn sisteplass når man har 14 poeng på 20 kamper.Nå har vi en rekke med kamper mot lag som vi føler oss jevngode med. Vi må vinne nok av de kampene, ikke minst den veldig viktige kampen mot Brann til helga. Vi har langt fra gitt opp, sier trener Vegard Hansen til VG.

– Hvordan merket du at publikum endelig var tilbake på tribunen?

– Det var gøy å komme hit til den ramma, fantastisk bane og en av storstuene i Norge. Det blir likevel underordnet resultatet og prestasjoner. Jeg har ikke tenkt over det før du spurte meg nå.

Etter at Brann og Stabæk vant sine kamper, er bruntrøyene nå helt sist på tabellen, med ti kamper igjen.

HEDRET: Nils Arne Eggen, kongen av Lerkendal, ble feiret søndag.

Hyllet Eggen

Før kampen ble trenerlegenden fra Fannrem hyllet av kjente og kjære rosenborgere, og Eggen selv var klar på hva han ønsket seg aller mest i bursdagsgave: Seier mot Mjøndalen. Etter et par jevne åpningsminutter, handlet alt om Rosenborg, som skapte sjanse på sjanse foran mange tusen syngende hjemmefans, og knapt lot Mjøndalen låne ballen.

Etter cuptapet mot Viking i midtuken, gikk Åge Hareide tilbake til vanlig 4–3–3. Det vil si «vanlig», for Vecchia fikk fornyet tillit i den såkalte tierrollen, med de etter hvert faste rekkekompisene Noah Holm og Emil Konradsen Ceïde på hver side. Midtveis i omgangen curlet Vecchia ballen i hjørnet fra 18 meter.

– Førstescoringen er hans spesialitet. Han har et fantastisk og presist innsidespark. Han gjør det på trening gang på gang. Emil kunne også scoret i dag, men han må bli enda mer effektiv i de situasjonene. Både han, Carlo, Stefano og Noah har underholdning og mål i seg. De er viktige for oss, sier Hareide.

Flere mål ble det likevel ikke i første omgang, etter stor Rosenborg-dominans, og 5–0 i sjanseprotokollen. Var det én ting Hareide skulle være misfornøyd med i pausen, så var det at ledelsen ikke var større.

«Nytt» bortelag på banen

I andre omgang var det et helt nytt Mjøndalen-lag som kom ut på Lerkendal-matta, selv om det var de samme elleve «bruntrøyene». Men overfor VG avviser trener Hansen at han sa noe genialt.

– Vi hadde en plan med ny formasjon, og den syns jeg fungerte ganske bra. Det var en solid bortekamp totalt sett, og vi var bedre enn Rosenborg i lange perioder i andre omgang. På 1-1 hadde vi en kjempemulighet. Vi taper igjen, men det kunne vært annerledes. Slik sett er det litt hakk i plata, sier Mjøndalen-treneren.

For etter flere håpløse ballmist på egen halvdel, og flere gode Mjøndalen-sjanser, måtte til slutt det uunngåelige skje. Ni minutter var spilt da Nikolas Walstad fikk ballen ute på venstre flanke, og kikket opp. Foran mål må han ha oppfattet og tenkt det samme som Kent Håvard Eriksen.

Innlegget var perfekt, og hodestøtet fra Mjøndalen-spissen, like så. 1–1, og lagene var like langt.

Redningsmannen

Mjøndalen holdt trykket oppe i minuttene etterpå, og kom til flere gode muligheter. Så måtte Rosenborg-keeper André Hansen ut med skade. Inn kom Julian Faye Lund.

– Han går av fordi han hadde vondt i venstre kne. Det er det vi kan si. Han hadde fått en vridning, så får vi se i morgen hvordan han føler seg. Så får vi vurdere videre gang. Vi har hatt mye kneproblemer i år, så vi begynner å bli flink på det, sier Rosenborg-lege Reidar Due om landslagskeeperens skade.

Kanskje var den lille pausen akkurat det Rosenborg trengte. For ni minutter senere var en viss svenske på farten igjen. Noah Holm stusset corneren videre, og hvem der andre enn Stefano Vecchia. Hans syvende mål på de fem siste kampene.

Da Mjøndalen kastet alle menn i angrep på overtid, kontret Holm og Ceide inn 3–1, og ga Nils Arne Eggen akkurat den bursdagsgaven han ønsket seg.