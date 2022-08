BEDRE LØNN: Ståle Solbakke er enig i at ideelt sett burde Riise hatt samme lønn som ham.

Solbakken om likelønn-kritikken: − Verden er langt fra ideell

Kvinnenes nye landslagssjef i fotball Hege Riise får ikke like høy lønn som Ståle Solbakken. Det har skapt reaksjoner.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hege Riise ble onsdag presentert som Norges nye landslagssjef for kvinnene. På pressekonferansen kunne fotballpresident i Norges Fotballforbund (NFF), Lise Klaveness, bekrefte at lønnen er lavere enn for kollegaen Ståle Solbakken.

– Ja, den er det. Det er markedskreftene som styrer A-herrer-sjefens lønn, men jeg kommer ikke til å gå inn på tall der. Det som har vært viktig for oss er at landslagssjefstillingen avlønnes på nivå med presidenten, sa Klaveness.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) synes lite om forskjellen.

– Dette er skuffende. Jeg hadde håpet at lik lønn for likt arbeid også hadde kommet til Norges Fotballforbund i 2022, sa Trettebergstuen til NRK onsdag.

I BAKLEKSEN: Landslagssjef Hege Riise har havnet i bakleksen når det kommer til det økonomiske, sammenlignet med kollegaen Ståle Solbakken.

– I en ideell verden bør det sikkert være likelønn, men verden er langt fra ideell. Det er vel noen markedsverdier som spiller inn, sier Ståle Solbakken, landslagssjef for herrene, til VG.

I 2017 ble det gjennom et spleiselag mellom spillerne på herrelandslaget og NFF sørget for at kvinnene og herrene fra og med 2018 fikk helt like økonomiske betingelser.

Dette gjelder altså ikke trenerne.

– Jeg skulle ønske det var slik at markedet for topptrenerjobber på kvinnesiden av den profesjonelle fotballen lønnsmessig var på samme nivå som på herresiden. Slik er det dessverre ikke, sa Klaveness til NRK.

Solbakken har vært landslagssjef for Norge i halvannet år. Han fikk sparken i FC København i oktober 2020, og han har tidligere sagt til VG at han gikk mer enn halvparten ned i lønn da han tok landslagsjobben.

– I FCK tjente jeg mye, mye mer. Det går ikke an å sammenligne en gang, sier Solbakken.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, vil ikke kommentere hva Riise og Solbakken tjener.

– Med unntak av styreleder og daglig leder har vi ikke praksis for å oppgi lønn for ansatte i NFF, skriver hun i en sms til VG.

VG sendte oppfølgingsspørsmål til Anderssen om hvorfor lønnen skal være skjult for offentligheten, all den tid Norges Fotballforbund har fattet vedtak om mer åpenhet. Dette spørsmålet er ikke besvart.

BEDRE LØNN: Ståle Solbakken tjente ifølge seg selv langt bedre som trener for FCK, enn som landslagssjef. Her under Champions League-møtet mot Antonio Conte og Juventus i 2013.

Ifølge Ekstra Bladet fikk Solbakken da han signerte sin siste kontrakt med FC København i 2019 en årslønn på rundt 10 millioner danske kroner. Det tilsvarer rundt 14 millioner norske kroner.

VG anslo derfor i 2020 at Solbakken har en lønn på i underkant av syv millioner kroner.

– Jeg skrev under på den kontrakten NFF tilbød med den gangen. Jeg forhandlet ikke engang, sier Solbakken.

– Hva er grunnen til at du ikke valgte å forhandle?

– Det er litt med tanke på den situasjonen som kom nå. I tillegg fikk jeg en solid sluttpakke i FCK, så da var det ikke så viktig for meg, svarer han og ler.

Hege Riise sier at hun heller ikke forhandlet om lønn.

– Det lå et forslag der, som er litt i forhold til likelønn og hvordan fotballforbundet har lagt det. Så jeg er fornøyd med det, sa Riise til NRK.

– Hege hadde vel ikke skrevet under om hun ikke var fornøyd med kontrakten, sier Solbakken om kontraktoppstyret.