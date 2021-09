TOPP TI: Casper Ruud kan juble for at han for første gang i karrieren er rangert blant de ti beste i verden.

Ruud inne topp ti i verden for første gang: − Magisk grense

Casper Ruud (22) når stadig nye milepæler. Når den nyeste verdensrankingen kommer ut på mandag, vil det være med en nordmann på tiendeplass.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

– Det er noe man har jobbet mot lenge. Da er vi utrolig stolte over at det vises på rankingen. Topp ti er en magisk grense, så da smiler vi bredt, sier far og trener Christian Ruud til VG.

Til tross for at han røk ut i andre runde i US Open, vil Casper Ruud på mandag klatre opp topp ti på verdensrankingen for første gang i karrieren. Det ble klart etter at Felix Auger-Aliassime røk ut i semifinalen fredag kveld.

– Topp ti tror jeg er noe alle drømmer litt om og har som et av sine ultimate mål. Selvfølgelig sammen med det å vinne en Grand Slam, som nok er det største, sa Ruud til Eurosport etter at han røk ut av US Open.

Discovery+’ tenniskommentator Christer Francke sier det er «helt utrolig» at man har en nordmannen inne blant de ti beste i verden.

– Man må se litt på det to ganger egentlig, for å forstå at man har en så god norsk tennisspiller. Han har vært smart i planleggingen av sesongen. Man må klype seg litt i armen, sier Francke.

Christian Ruud var selv rangert som nummer 39 i verden på sitt beste. Han hadde ikke på forhånd trodd at topp ti var mulig alt i år.

– Vi var fornøyd med å være topp 30 i fjor. Topp 20 var egentlig målet i år. Det har overrasket meg positivt at han har klart å ta seg inn topp ti. Det er mye takket være gode resultater, spesielt på grus. Selv om han kanskje ikke lyktes som han ville i French Open, har han gjort det bra i nesten alle turneringer han har stilt i, sier en stolt trenerpappa.

Casper Ruud tangerte farens beste Grand Slam-resultat da han tok seg til fjerde runde i Australian Open i vinter. Selv om det ble stopp i tredje runde i French Open, første runde i Wimbledon og andre runde i US Open, har han storspilt i flere andre turneringer. Totalt fire turneringer har han vunnet på ATP 250-nivå og på Masters 1000-nivå har han kommet seg til to semifinaler og to kvartfinaler.

Pappa Christian kunne i juli – i forkant av at Ruud vant tre turneringer på rad – fortelle at de øynet topp ti på verdensrankingen og en plass blant de åtte som får spille ATP Finals i Torino i november.

For øyeblikket ligger Ruud på åttendeplassen til ATP Finals, men ettersom Rafael Nadal har bekreftet at han er ferdigspilt for sesongen på grunn av en skade, ligger han i realiteten på en syvendeplass, 170 poeng foran Hubert Hurkacz og 355 poeng foran Auger-Aliassime.

Sammen med Denis Shapovalov, er de også spillerne som ligger nærmest bak Ruud på verdensrankingen.

– Plutselig kan én av dem bak ham vinne en Masters 1000-turnering. Ingenting er avgjort, men jeg liker jo posisjonen han er i. Han får prøve å raske med seg noen poeng, og så kan vi jo ikke styre hva de andre gjør. Vi får glede oss over at han er kommet inn topp ti, og så får vi se det bringer, sier Ruud.

Casper Ruuds turneringsplan resten av sesongen 17.–18. september: Davis Cup i Oslo.

24.–26. september: Laver Cup i Boston (USA).

27. september-3. oktober: San Diego Open (ATP 250) i San Diego (USA).

7.–17. oktober: BNP Paribas Open (Masters 1000) i Indian Wells (USA).

25.–31. oktober: Erste Bank Open (ATP 500) i Wien (Østerrike).

1.–7. november: Rolex Paris Masters (Masters 1000) i Paris (Frankrike). 7. november-13. september spilles årets siste ordinære turnering, ATP 250-turneringen Stockholm Open. – Vi ønsker at han er klar for Torino før det og ikke skal stille i Stockholm Open, men det kan bli en avgjørende turnering, sier Christian Ruud. ATP Finals spilles i Torino fra 14.–21. november. Vis mer

Neste helg (17.-18. september) skal Ruud spille for det norske laget i Davis Cup, på hjemmebane i Oslo Tennisarena på Hasle.