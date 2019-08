Kristian Blummenfelt la ut bildet til venstre på sin instagram-profil fredag morgen etter fallet i Tokyo. Publisert med tillatelse fra utøveren. Foto: VG/Blummenfelts instagramprofil

OL-håpet Blummenfelt til sykehus etter fall: Fryktet benbrudd

Det norske triatlonhåpet Kristian Blummenfelt ble sendt til sykehus etter det stygget fallet i Tokyo. Undersøkelsene fredag morgen viser at det ikke er snakk om benbrudd.

– Det pumper rundt låret og er ganske vondt. Jeg klarer ikke å bøye kneet, sier Kristian Blummenfelt til VG på telefon fra Tokyo fredag morgen.

Da VG prater med ham er han tilbake fra sykehuset etter det stygge fallet under sykkeldelen av triatlon-konkurransen i Tokyo. Om ett år arrangeres OL samme sted og årets konkurranse var regnet som en av årets viktigste for triatlonutøverne.

Her kan du se reaksjonen hans etter fallet:

Og det ble til tross for skaden til Blummenfelt en meget sterk norsk dag med 2. og 4. plass. Kasper Stornes tapte spurten om seieren i en tettrio forteller Tveiten om konkurransen der kanadiske Tyler Mislawchuk vant med tiden 1.49.51, fire sekunder foran Stornes. Utenom skade forteller sportssjefen om et meget fornøyd lag. For Gustav Iden ble også til slutt nummer 4.

Blummenfelt satt også i tetgruppen da ulykken skjedde. Med rundt et kvarter igjen på sykkelen, før konkurransen skulle avsluttes med løping, gikk imidlertid syklisten foran Blummenfelt i bakken.

– Det var kamp om posisjoner med to runder igjen og belgieren foran skled i svingen. Jeg klarte ikke å bremse. Sykkelen knakk og jeg slo låret hardt, sier Blummenfelt.

Fallet var så voldsomt at Blummenfelt måtte bryte konkurransen. Deretter ble han sendt til sykehus. Sportssjef Arild Tveiten sier det ble gjort fordi man ville avdekke om det var snakk om brudd, noe man fryktet at det kunne være på grunn av smertene. Undersøkelsen på sykehuset har imidlertid vist at det ikke var tilfellet. Tveiten sier at de slik sett er lettet, selv om de ikke vet mye om skaden foreløblig på grunn av den store hevelsen. Han tror likevel Blummenfelt vil være tilbake i trening innen kort tid.

– Jeg slapper av nå. Jeg har vært til røntgenundersøkelse og ultralyd på sykehuset. Det var for stor hevelse til at man kunne ta MR, så jeg må dra hjem før jeg får gjort det, sier Blummenfelt.

Kristian Blummenfelt etter fallet under konkurransen i Tokyo fredag morgen. Foto: Arild Tveiten/Norges Triatlonforbund

Blummenfelt er frustrert etter nok et fall denne sesongen, som har bydd på problemer selv om han har følt seg meget bra på trening. Han mener han hadde hatt gode sjanser i konkurransen, dersom han hadde vært med på løpedelen i Tokyo.

Tveiten forstår Blummenfelts frustrasjon etter flere smeller på sykkel denne sesongen.

– Det har skjedd et par ganger før i år at han har trynet og dette er den tredje sykkelen som er blitt ødelagt. Han skal være veldig fornøyd med at han er sponset med gratis sykler, sier sportssjef Tveiten.

Han tror at Blummelfelt til tross for det stygge fallet trolig er tilbake til neste konkurranse om to uker i Lausanne.

Samtidig mener Blummenfelt fortsatt at han kan ta med seg bra opplevelser fra den kommende OL-byen.

– Det gir en god følelse at opplegget her og precampen har fungert så bra. Vi taklet varmen mens mange fikk det ført. Det var 28–29 grader og mange var helt kokt. Det er godt at vi fikk en litt annen opplevelse, sier Blummenfelt som er frustrert for egen del etter at sesongen har bydd på flere problemer.

Publisert: 16.08.19 kl. 10:50