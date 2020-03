I FØRINGEN: Jan Nepomnjasjtsjij vant mandag over kinesiske Ding Liren. Foto: Lennart Ootes

Carlsen-kompisen i sterk føring – men hoster kraftig: – Jeg føler meg ikke bra

Magnus Carlsen (29) ser til sin forbauselse at kompisen Jan Nepomnjasjtsjij (29) har tatt en solid ledelse i kampen om å bli verdensmester motstander i VM-matchen.

– At Nepomnjasjtsjij skal stå til vinst uten å bruke tid, er helt horribelt av Ding Liren, sa Carlsen på chess24.com’s norske sending mandag.

Det var slutt etter bare 40 trekk.

På intervjuet etterpå hostet Nepomnjasjtsjij kraftig og sa:

– Jeg føler meg ikke bra.

Men han opplyste samtidig at han er testet for corona-viruset to ganger – og at prøvene var negative.

– Men hele atmosfæren her er sånn at du ikke føler deg bra.

les også Caruana sier nei – selv når motstanderen gir opp

– Det er langtfra sikkert at turneringen blir spilt ferdig. Vi så Nepomnjasjtsjij hostet, sa Magnus Carlsen på chess24.com.

Den andre russiske spilleren i kandidatturneringen, Aleksandr Grisjtsjuk, sa søndag at «dette burde ha vært stoppet». Sjakkturneringen er en av de ytterst få idrettsarrangementer i verden som fortsatt pågår. Stedet er et hotell i byen Jekaterinburg ved Uralfjellene.

– Stemningen er helt forferdelig. Sikkerhetsfolkene går rundt med beskyttelsesmasker. Det er ikke tilfeldig at vi er det eneste sportsarrangementet som holder det gående. Alt annet er stoppet, sa Grisjtsjuk.

Magnus Carlsen kommenterte Grisjtsjuks uttalelser slik på chess24.com mandag:

– Dette er en veldig spesiell situasjon, men han har valgt å spille der. Som spiller må man bare være så profesjonell som mulig. Selv om Grisjtsjuk mener det han sier, så vil han fortsatt prøve å gjøre sitt beste.

Forhåndsfavoritten Fabano Caruana er nå 1,5 poeng bak ledende Nepomnjasjtsjij. Denne gang ble det et greit resultat: remis med svart mot Grisjtsjuk.

– Jeg prøver bare å gjøre færre feil enn jeg pleier å gjøre, sa Nepomnjasjtsjij i intervjuet etter partiet.

– Caruana er den som er mest spennende å møte. Det blir neppe Ding Liren. Han er 2,5 poeng bak etter seks runder, fastslo Carlsen da han ble spurt om hvem han ønsker å møte i VM-kampen.

Nordmannen mener at Caruana har hatt mange tøffe svart-partier så langt, og at amerikaneren kan plukke bra med poeng i resten av turneringen.

– Jeg vil langtfra avskrive ham.

les også Carlsen-rival skal kåres: – 50 prosent sjanse for at vi kan spille ferdig

Mandagens resultater:

Wang Hao-Maxime Vachier-Lagrave 1/2–1/2.

Aleksandr Grisjtsjuk-Fabiano Caruana 1/2–1/2.

Jan Nepomnjasjtsjij-Ding Liren 1–0.

Kirill Aleksejenko-Anish Giri pågår.

Stillingen:

1. Nepomnjasjtsjij 4,5, 2. Vachier-Lagrave 3,5, 3. Caruana, Wang Hao, Grisjtsjuk 3,0.

