VINNERGLIS: Mats Zuccarello feirer svoring mot Vegas Golden Knights. Foto: John Locher / AP

Scoring og to målgivende for Zuccarello i Wild-seier

(Arizona Coyotes – Minnesota Wild 5–7) Mats Zuccarello noterte seg for scoring og to målgivende pasninger da Minnesota Wild slo Arizona Coyotes på borte-isen.

NTB

Nå nettopp

Etter to tap for rad for Minnesota Wild gikk det veien for Mats Zuccarello på bortebane i en målrik og spennende kamp i Arizona.

Det første og eneste målet i første periode ble satt av Arizona Coyotes, før målene kom på rekke og rad og spenningen i oppgjøret startet.

Etter første pauseprat leverte Zuccarello assist til Ryan Donato, som satte pucken mellom beina på Coyotes' målmann og utlignet etter to minutter. Halvannet minutt senere var det Wilds Marcus Foligno som økte ledelsen til 2-1, men vertene utlignet til 2-2 ikke mange minuttene senere.

Ryan Hartman sørget for at Wild igjen sikret seg ledelsen, før de økte den til 4-2 med enda en assist fra Zuccarello, denne gang til Eric Staal som sørget for mål.

Målfesten fortsatt i tredje periode. Arizona Coyotes kom sterkt tilbake og satte to mål i løpet av tre minutter og dermed en 4-4-utligning.

Men minuttet senere leverte Wild to nettkjenninger i 4. minutt til en 6-4-ledelse, ett mål fra Brad Hunt og ett fra Mats Zuccarello, som er nordmannens niende mål denne sesongen.

Arizona-laget svarte minuttet senere med et mål i oppgjøret, men det var ikke nok til å holde unna Wild. Ni minutter før slutt satte Ryan Suter inn 7-5, som også ble kampens siste scoring.

Mats Zuccarello fikk 16 minutter og 47 sekunder på isen.

Publisert: 20.12.19 kl. 06:46

