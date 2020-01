Karen Leach og Colin Harris har begge opplevd å bli utsatt for overgrep som unge idrettsutøvere. På idrettsgallaseminaret fortalte de sine historier. Harris har i voksen alder begynt å forske på feltet i England. Foto: Geir Ove Fredheim, NIF

Kommentar

Idretten trenger metoo-svar!

HAMAR (VG) Det eksisterer skremmende lite kunnskap om hvor utbredt seksuell trakassering er i norsk idrett.

Idrettsbevegelsen speiler samfunnet, og vil alltid være et område som per definisjon er i risikosonen. Her har vi en arena med tett kontakt mellom personer med et asymmetrisk maktforhold, som gjerne er i ulik alder.

Det vil oppstå situasjoner som det er mulig å utnytte, for eksempel i forbindelse med reiser eller treningsleirer.

Ingenting tyder på noe annet enn at norsk idrett, som i andre land, har et omfattende problem med at personer utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet av ulik art.

Men vi vet faktisk utrolig lite om tingenes reelle tilstand.

Det har vært en del saker som Norges idrettsforbund har behandlet, men forskningen på feltet er oppsiktsvekkende fraværende.

Det foreligger en nesten 20 år gammel studie, der det fremkommer et tall om at 28 prosent av kvinnelige utøvere har opplevd seksuell trakassering.

Håvard Øvregård leder Norges idrettsforbunds arbeid mot seksuell trakassering. Foto: Frode Hansen

En spørreundersøkelse i idretten for noen år siden avdekket at hvert tredje særforbund har hatt en eller flere saker om seksuell trakassering på sitt bord.

Men hvor problemet starter og stopper der ute i dag, er det rett og slett ingen som vet noe kvalifisert om.

Sentralt i Norges idrettsforbund skal de ha ros for at de på dette feltet startet et arbeid tidlig.

Det er snart 20 år siden NIF utarbeidet retningslinjer mot seksuell trakassering, og det finnes god hjelp å få herfra for idrettslag og personer som havner i en vanskelig situasjon. Det er derimot et mer åpent spørsmål hvor kjent dette tilbudet utover i grasrotland.

Feltet er også et eksempel på hvor ille og lite gjennomtenkt det var at idrettstinget i vår stemte ned forslaget til Oslo idrettskrets om å opprette en egen påtalenemnd. Hensyn til miljøers selvstendighet kan aldri være viktigere enn rettssikkerheten til sårbare individer, og selvsagt kunne økt påtalekompetanse vært en betydelig hjelp for dem som plutselig får krevende problematikk å håndtere.

Her er det bare å håpe at idretten tenker seg om og lar fornuften seire neste gang et lignende forslag kommer opp til votering.

Det at vi ikke fikk den store «idretts-metoo-diskusjonen» i Norge, i kontrast til opprør og opprop i andre samfunnssektorer, betyr åpenbart ikke at norsk idrett er forskånet. Seniorrådgiver Håvard Øvregård sa det treffende fra scenen da NIF prisverdig nok brukte solskinnsdagen Idrettsgallaen innebærer til også å arrangere et seminar om idrettens mest alvorlige skyggesider: Du kan ikke forholde deg nøytral om du blir kjent med en situasjon. Enten gjør du noe aktivt for å bekjempe et problem, eller så bidrar stillheten til å gjøre det enklere for overgriperen.

Her på Hamar ble NIF-seminaret en usedvanlig sterk seanse, og en vekker om hvor alvorlig dette problemet er. Den personlige historien til irske Karen Leach, som ble systematisk misbrukt av svømmetreneren som ung, kommer neppe til å bli glemt av en eneste tilhører. Hun prøvde flere ganger å ta livet sitt etter det hun hadde opplevd som ung, og fortalte salen hudløst ærlig om hvordan overgrep kan ødelegge et menneske. Engelske Colin Harris, som selv ble utsatt for overgrep som fotballspiller i Chelsea, har i voksen alder startet et større forskningsprosjekt på feltet.

Noe slikt skulle vi hatt her også.

Vi kommer aldri dit at vi får en idrett uten at et eneste overgrep finner sted. Men ved å snakke, bevisstgjøre og ikke minst handle når det trengs, er det mye som kan gjøres for å skape en tryggere idrett.

Og da er kunnskapsinnhenting et ekstra viktig sted å ta tak.

Publisert: 06.01.20 kl. 17:04

