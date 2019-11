Historiske Thorsnes hylles av lagvenninnene: – En legende

FORNEBU (VG) Da LSK Kvinner banket Vålerenga 5–1 i cupfinalen ble Elise Thorsnes (31) Norgesmester med sin fjerde klubb. Det har ingen klart før henne.

Og hun viste igjen at hun er en kvinne for de store anledningene da hun utnyttet en tabbe i Vålerenga-forsvaret og banket inn kampens første mål etter bare 11 minutter. Det var Elise Thorsnes’ femte mål i en cupfinale.

– Jeg er vel best når det gjelder og vet hva som kreves. Jeg har vært med på dette mange ganger før. Det er en motivasjon i seg selv å spille sånne kamper som dette, sier hun til VG.

– Det er stort å være historisk. Jeg har lyst til å spille for de beste lagene og det har jeg gjort. Jeg har oppnådd mye med forskjellige klubber og det er dritkult å klare det, legger hun til.

LSK Kvinner ydmyket Vålerenga 5–1 i Telenor Arena - og avgjorde kampen med en maktdemonstrasjon i første omgang med fire mål før pause.

Hylles

Historiske Thorsnes hylles av lagvenninnene etter kampen.

– Hun er en legende. Hun er en dame for de store anledningene og det ser du i dag også. Hun scorer når vi trenger det som mest, går foran og er helt rå, sier Anja Sønstevold.

Slik feiret LSK-jentene gullet:

Kaptein Ingrid Moe Wold følger opp med flere lovord:

– Jeg vet at Elise er en spiller for disse anledningene og jeg sendte henne et videoklipp i dag tidlig som viste at hun har blitt matchvinner i cupfinalen før. Det målet hun scorer i dag er nesten identisk. Det er sjukt imponerende. Hun er helt rå, sier kaptein Ingrid Moe Wold.

Vet ikke hvor hun spiller neste sesong

Med nok et cupgull har LSK vunnet «The Double» fem ganger de siste seks årene.

– Det er helt fantastisk. Målet mitt da jeg kom til Lillestrøm var å ta to gull og det klarte vi. Jeg er veldig fornøyd i dag, sier Thorsnes.

Men til tross for to gull og mål i finalen, vet ikke Thorsnes hva som skjer neste sesong.

– Jeg spiller fotball så lenge det er gøy og kroppen holder. Akkurat nå er det veldig bra, men jeg vet ikke hvor jeg havner neste sesong. Vi får se hva som skjer, sier hun.

Men før avgjørelser om fremtiden skal tas, skal hun og lagvenninnene avslutte sesongen med en skikkelig god fest.

– Det blir ikke stille og rolig i hvert fall. Vi skal fylle opp pokalen med noe god drikke. Det blir nok en god fest, for det er mange her som er gode på det. Nesten bedre enn på fotballbanen, sier Thorsnes og ler.

Publisert: 23.11.19 kl. 20:03

