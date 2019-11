SYNGER UT: Jevgenij Trefilov har - på grunn av helseproblemer - gitt seg som håndballtrener, men han er nå visepresident i det russiske håndballforbundet. Foto: YOAN VALAT / EPA

Trefilov om å ende «i gjørma»: – Det er en skam for landet!

Håndball-legenden Jevgenij Trefilov og ski-president Jelena Välbe er blant dem som innser at russisk idrett kan bli utestengt fra det gode selskap i fire år.

Den legendariske treneren Trefilov, som nå er visepresident i det russiske håndballforbundet, er blant dem som er oppgitt:

– Det er synd at de kan komme til å utestenge oss fra OL. WADA har grunn til å sparke oss igjen. Hvorfor alt dette? På grunn av uprofesjonelt arbeid, svarer han selv i et intervju med nyhetsbyrået R-sport.

– La oss løse alle problemer med WADA og bryte flere regler. Det er ingen som tar ansvar hos oss, mener Trefilov.

– Det er vi selv som gir dem grunn til å presse oss ned i gjørma – på grunn av alle problemene med WADA. Det er en skam for landet! Det er veldig synd det som skjer med russisk idrett. Det er fremfor alt drepende og deprimerende.

En annen russisk idrettsleder som er godt kjent i Norge, skipresident Jelena Välbe, er i stor grad enig med Trefilov:

– Jeg er lei meg over at historien bare fortsetter. Hvor mange ganger har jeg hørt at vi skal ordne opp og begynne med blanke ark? Men det lykkes ikke. Nå vet jeg ikke hva som skjer, sier hun til Sport Ekspress - og er særlig bekymret for hva som skjer med idrettsfolk som hun mener er uskyldige i det som nå skjer i 2019.

Den russiske dopingskandalen *McLaren-rapporten, som kom i 2016, dokumenterte omfattende dopingjuks i russisk idrett i årene 2011 til 2015.

* Russerne holdt skjult positive dopingprøver fra laboratoriet i Moskva fram mot Sotsji-OL i 2014.

* Varsleren Grigorij Rodtsjenkov, som var leder for laboratoriet, hevder at han utviklet en spesiell "dopingcocktail", som ble brukt av utøverne som skulle være med i Sotsji.

* Rodtsjenkov bor i dag i skjul i USA.

* I Sotsji-OL hadde russerne et hull i veggen i laboratoriet der de byttet de prøvene som utøverne hadde avgitt under lekene, med prøver tatt tidligere - og som de visste var rene. De skal ha klart å åpne og igjen forsegle prøveglass.

* Russland har i ettertid mistet 11 av 33 medaljer i Sotsji-OL.

* Schmidt-kommisjonen konkluderte med at Russland bedrev systematisk doping. De hevdet også at dopingen var statsdrevet - helt inn i sportsministeriets indre gemakker.

* Russiske myndigheter har hele tiden benektet at dopingen har vært statsdrevet.

* Rusada (det russiske antidopingbyrået) ble utestengt fra WADA i 2016. WADA måtte tåle kritikk fra mange hold da utestengelsen i september 2018 ble opphevet selv om ikke alle betingelsene var oppfylt.

* WADAs krav var at Russland til gjengjeld gikk med på å utlevere dopingtester og databasen over prøveresultatene fra 2012 til 2015 ved Moskva-laboratoriet.

* Det er disse prøvene WADA mener er fusket med.

* Mandag ble det kjent at et WADA-utvalg innstiller på at Russland som nasjon ilegges fire års utestengelse fra alle arrangement i regi av organisasjoner som har ratifisert WADA-koden.

– Det er en helt ny generasjon med idrettsfolk vi har nå. Det er irriterende at de må lide for det som har skjedd. Jeg er veldig bekymret, sier Välbe - og innrømmer at det går ut over nattesøvnen, bare noen dager før verdenscupen i langrenn starter.

Välbe sier at en må «bare tro og håpe», men NHL- og Sovjet-legenden Vjatsjeslav Fetisov tror løpet er kjørt:

– Det er minimalt med håp om at WADA tar en annen avgjørelse, sier han ifølge Tass.

– Vi er det mest ydmykede land i idrettshistorien. Tilsynelatende har verdensidretten endret seg radikalt, sier Fetisov, uten å utdype nærmere hva han mener.

– Jeg er bekymret for våre idrettsfolk som blir rammet av dette på grunn av andres feil, fastslår mannen som var venstreback i Sovjets «The Big Red Machine», kanskje tidenes mest kjente hockey-rekke.

Rusada-sjefen Jurij Ganus sier at det er høyst trolig at Russland kan bli utestengt i fire år. Sportsminister Pavel Kolobkov sier at WADA «dessverre ikke hørte på våre eksperter».

Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov benekter overfor R-sport at samtlige særforbundspresidenter er innkalt til møte i Kreml.

Selvransakelsen blant russiske politikere er ikke like stor som i idretten. Blant annet har den gamle kommunistlederen Gennadij Zjuganov engasjert seg i saken.

– Jeg må minne om at vi er seierherrenes folk, fastslår Zjuganov på Twitter - en henvisning som trolig går på seieren over nazistene i 1945.

Lederen for «komiteen for statlig suverenitet» i overhuset, Føderasjonsrådet, mener det er åpenbart at dette handler om «dypt forankret russofobi».

– Folk langt utenfor idretten utnytter nå det som skjer, sier Andrej Klimov, som tilhører Putins parti Forente Russland.

Publisert: 26.11.19 kl. 18:10

