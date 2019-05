Vålerenga-keeper med sin tolvte hjernerystelse i karrieren – nekter å legge opp

Vålerenga-keeper Guro Pettersen (27) var tilbake på trening fredag, etter å ha vært ute flere uker med nok en hjernerystelse. En halvtime ut i treningen gikk det galt igjen, men keeperen vil ikke legge hanskene på hylla med det første.

«Herregud det var gøy å spille fotball igjen. Synd det varte i 30 minutter.», skrev VIF-keeper Guro Pettersen på sin Instagram-story mandag.

Vålerengas håp om å true LSK Kvinner i Toppserien denne sesongen fikk seg en knekk da førstekeeper Guro Pettersen måtte forlate banen mot Fart 13. april.

27-åringen ble derimot klarert igjen for spill sist torsdag, og skulle etter planen være klar for de siste kampene før sommerpausen.

Slik gikk det ikke. For 30 minutter ut i den første treningen feilberegnet målvakten, og smalt rett i stolpen med hodet først. Resultatet ble en ny hjernerystelse, hennes tolvte i karrieren.

– Man blir jo sykt frustrert. Men det er nesten til å flire av også, at det er mulig, liksom. Det er bare andre gang i hele karrieren min at jeg har krasjet i stolpen. Det er sykt uflaks, sier Pettersen til VG.

BESKYTTELSE: Guro Pettersen har spilt med denne hjelm-løsningen siden 2016. Foto: PRIVAT

Nekter å legge opp

I kontaktidretter som ishockey og amerikansk fotball skal det normalt sett ikke veldig mange hjernerystelser til før en spiller bestemmer seg for å legge opp.

Det er ikke aktuelt for Pettersen.

– Det er mange som mener jeg bør gjøre det, men jeg har ingen planer om å slutte å spille fotball, for det er det beste jeg vet, sier hun.

Keeperen mener det er fullt forsvarlig å fortsette å spille.

– Det handler om å gjøre det riktig tingene rett etter det skjer. Jeg har vært veldig flink til å ta det rolig, og ikke startet med trening igjen for tidlig, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har også hørt at så lenge hjernen er helt helet igjen fra den forrige hjernerystelsen, så gjør det ikke noen ekstra skade om du får en til.

Lars Engebretsen, en av Norges fremste eksperter på hodeskader i idrett, stiller seg bak det utsagnet.

– Det stemmer. Hvis man er helt restituert etter en hjernerystelse er det ikke nødvendigvis mer skadelig å få en ny. Og å få sin tolvte hjernerystelse er heller ikke farlig i seg selv. Det kommer helt an på hvor alvorlige hjernerystelsene har vært, sier han.

Engebretsen advarer uansett om at man ikke helt vet hva konsekvensene kan være, selv ved lettere hjernerystelser.

– Man frykter at gjentatte små traumer mot hodet kan gi langvarige konsekvenser som hodepiner, konsentrasjonsvansker, og at det er lettere å bli skadet igjen. Det har skjedd i Norge at spillere har gitt seg på grunn av hjernerystelser, spesielt i ishockey, sier han.

Takker hjelmen

Pettersen takker spesielt hodeplagget for at det kun ble en lett hjernerystelse denne gangen: En spesiallagd hjelm.

– Den hjalp veldig mye. Uten den hadde det gått mye verre, tror jeg. Det var hjelmen som traff stolpen først, og da skal den spre slaget utover. Så det var flaks at jeg hadde den på, sier hun.

Hun innrømmer at hun antageligvis ikke rekker å komme tilbake før sommerpausen, men lover å være tilbake til serien starter opp igjen 27. juli.

– Da skal jeg slå jævlig hardt tilbake, sier hun.

