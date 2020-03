Ber Kjøll ta kvinnekamp i idretten: – Noe er galt med hele systemet

1. Ikke bare tell kvinner – gi dem ansvar, påvirkningsmuligheter og makt.

«Det holder ikke å telle kvinner i styre og stell, og late som at det bare er tallene som teller. Som idrettsbyråd er ca. 90 % av dem som ber om møte med meg menn. Gi kvinner reelt ansvar. Send flere kvinner i møter med meg og andre beslutningstagere».

Kjølls svar: – Byråden har helt sikkert rett i at vi kan bli bedre – det er det bare å innse. Men fakta er et godt grunnlag for gode valg. Når vi teller og viser fram kjønnsbarometeret, så er vi sikre på at det vil føre til at kvinner får mer ansvar og makt.

2. Fortsett satsingen på idrettsarrangementer med kvinnelige profiler.

«I Oslo satser vi på bryte-VM der Grace Bullen er en av våre fremste profiler».

Kjølls svar: – Ja, vi heier på at Oslo ønsker å satse på idrettsarrangement og vi vil sammen satse på arrangement med kvinneprofil. I mange år har kvinner vært blant idrettens største profiler. Håndballjentene og langrennsjentene er enkelte eksempler å trekke fram, men også i mange andre idretter er det kvinner som er lengst fremme.

3. Gi jentene muligheter til å satse.

«Jenter er omtrent like aktive som guttene i barndomsårene, men faller fra før. Forskning fra Oslo Met viser at jentene får ikke den oppfordringen eller støtten som de trenger for å drive med idrett som guttene får».

Kjølls svar: – Det er interessant forskning som vi naturligvis må ta alvorlig. De idrettene som har for få jenter i idretten sin, har tiltak for å få med flere jenter. Dette vet vi. Like fullt vet vi at det også er andre årsaker til at jenter faller fra før guttene – og også der ligger årsaken i idretten selv.

4. Ikke godta forskjellsbehandling i barne- og ungdomsidretten.

«Ikke aksepter at det brukes mye mer ressurser på for eksempel trenere og dommere i barnefotball på guttesiden enn på jentesiden. Krev at idrettslagene må satse like mye på jentelagene som på guttelagene. Jentene må få lik tilgang til anlegg, garderober og andre fasiliteter. Pengestrømmene må

gjennomgås».

Kjølls svar: – Det er lett å være enig. Der det kommer frem kjønnsforskjeller i barne- og ungdomsidretten bør dette meldes videre. Det skal ikke være forskjellsbehandling av jenter og gutter. De ulike organisasjonsleddene i idretten har ansvar for at dette ikke skjer, men skulle det skje ønsker NIF å vite om det.

5. Lag tilbud for dem som ikke har vært med fra barndomsårene.

«Den viktigste grunnen til at jenter med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i idretten, er at de ikke kommer inn i den som barn. Terskelen blir mye høyere for å starte jo eldre du blir. Det er utfordrende å komme inn på et lag der de andre har spilt sammen i mange år og har gode ferdigheter».

Kjølls svar: – Helt enig. Det er en utfordring som gjelder hele ungdomsidretten – ikke bare for jenter med innvandrerbakgrunn. Det er en egen tilskuddsordning, «inkludering i idrettslag», som særlig har som mål å lage tilbud om å få flere jenter med minoritetsbakgrunn med. Nå er 93 % av alle barn og ungdommer innom idretten, og det betyr at mange av innvandrerjentene også er innom – men vi har en utfordring å beholde dem utover i ungdomsårene. Det er flere grunner til det, og dette temaet jobbes det med.

6. La kvinner få trene og konkurrere i nasjonalanleggene.

«I Oslo har vi to nasjonalanlegg. Holmenkollen og Ullevål stadion. I Holmenkollen konkurrerer kvinner og menn, både i nordiske grener og i skiskyting. Å åpne nasjonalanlegget i fotball for kvinnene er på tide og vil sende et tydelig signal. Ikke bare for en kamp eller to. På fast basis med like fasiliteter».

Kjølls svar: – Å la kvinnene få konkurrere på Ullevål vil jeg gjerne at spørsmålet stilles til fotballforbundet. På generelt grunnlag mener jeg vi ikke skal skille på kjønn når det gjelder slike ting, men det kan være andre faktorer som gjør at dette faktisk skjer.

7. La jentene i Bergen Ishockeyklubb få gjennomslag.

«La hockeyjentene takle og spille uten gitter om de ønsker det. La Maren Lundby fly i Vikersund. Kvinner klarer på lik linje som herrene å vurdere hva de klarer selv. Det er ikke bare formelle regler som er annerledes for jenter, regelboken er også mye tykkere om man regner med de uformelle reglene. Opphev disse reglene».

Kjølls svar: – Det er jeg helt enig i! Dette er en kamp vi må ta overfor de internasjonale særforbundene, og en kamp som tas. Det var Norges Skiforbund som talte Maren Lundbys sak om skiflyging. Fra at idretten i stor grad har vært forbeholdt menn, har en rekke endringer skjedd. I enkelte idretter er det fortsatt noen regler som deler på kjønn. Der dette oppleves problematisk, er det svært viktig at dette meldes fra og tas tak i.

8. Gjør særforbund og idrettslagene bevisst på hvilke holdninger barn og unge møter i idretten hver dag, og hvordan det påvirker rammene til gutter og jenter.

«Som bilder i presentasjoner og reklamer, fordeling av sponsorinntekter og omtale i taler og årsrapporter. Velg en annen forretningsmodell som gir lik lønn for likt arbeid. At de norske fotballherrene får syv ganger mer i bonus enn kvinnelandslaget hvis de kvalifiserer seg til EM, det er ikke

greit og sende r fryktelige dårlige signaler».

Kjølls svar: – Ja, vi ønsker at det skal være like muligheter for både kvinner og menn til å utøve idrett i Norge. Vi har en felles utfordring med at i deler av idretten er idrett for menn mer kommersielt interessant, men det jobbes godt med å snu denne holdningen på flere områder. NFF var det første fotballforbundet i verden som fastsatte lik lønn for kvinnelige og mannlige landslagsutøvere. Det er det internasjonale forbundet som skjevdeler – ikke Norges Fotballforbund.

9. Sats på anlegg og idretter som jenter ønsker.

«NIF burde som Oslo kommune be kulturministeren prioritere spillemidler ut ifra en faktabasert og strukturell planlegging. Tell og mål dekning av idrettsanlegg og prioriter anlegg med høy andel jenter. Det er ikke nødvendigvis sånn at de som roper høyest er de som trenger anlegg mest. Tilskudd til idrett og fysisk aktivitet er noe alle skal nyte godt av».

Kjølls svar: – Det er de lokale idrettsrådene som kjenner situasjonen best rundt i alle landets kommuner og som vet hvilke anlegg det er størst behov for lokalt. På samme måte som jeg har tillit til at Oslo idrettskrets og Oslo kommunes politikere finner fram til gode løsninger for osloidretten, har jeg tillit til de andre idrettsrådene og lokalpolitikerne rundt om i landet gjør det samme for sine idrettslag. Jeg tar med meg rådet, men stort sett er det slik at både jenter og gutter benytter og trives i de samme anleggene.

10. Kom med konkrete likestillingstiltak i innspill til den kommende statlige idrettsmeldingen.

«Idretten har aldri vært for alle og har tradisjonelt vært en arena dominert av menn. Det trengs et systematisk og langsiktig likestillingsarbeid i idretten».

Kjølls svar: – Vi spiller inn forslag til hva myndighetenes politikk på idrettsfeltet bør være. Vi er ikke fornøyde med litt over 40 prosent kvinner som aktive og altfor få kvinner som trenere og toppledere. Ansvaret for bedre kjønnsbalanse i idretten ligger hos idretten selv. Og, selv om vi kan bli bedre – og ønsker å bli bedre – jobber vi både langsiktig og systematisk for likestilling, likeverd og kjønnsbalanse.