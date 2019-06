Eggen på sokkel: Her er idrettsstatuene i Norge

Søndag kommer Nils Arne Eggen på sokkel utenfor Lerkendal. VG gir det oversikten på statuer av kjente idrettsutøvere, ledere og hester i Norge.

Vi presenterer et norgeskart med 77 navn som har fått statuer, byster og monumenter på grunn av sine prestasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi garanterer ikke at oversikten er komplett. Kom gjerne med innspill om et minnesmerke du mener mangler.

Det er ventet mye folk på Lerkendal. Men det spørs om Eggen-avdukingen slår skihelten Thorleif Haugs statue i Drammen. 10.000 var til stede da den ble avduket i 1946.

Det er ingen tvil om hvilken idrettsutøver det er laget flest minnesmerker over: skøyteløperen Hjalmar Andersen (1923–2013). Hjallis ble kalt «kong glad» og er også kongen over statuer med fire forskjellige varianter over seg selv plassert på Bislett i Oslo, ved vikingskipet i Hamar, i Trondheim og på fødestedet i Nordland.

EN ANNEN SKØYTEHELT: Knut «Kuppern» Johannessen er også på sokkel utenfor Bislett stadion. Den ble avduket i 2013 på skøyteløperens 80-årsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Grete Waitz, Knute Rockne og Sondre Norheim er også hedret med statuer i USA. De er ikke med i VGs oversikt. Det er heller ikke statuen av alpinhelten Stein Eriksen utenfor hans hotell i Utah.

Vi har valgt å ta med statuen av Vebjørn Rodal og bysten av Steffen Tangstad, selv om de først avdukes senere i 2019. Vi har imidlertid ikke tatt med statueprosjekter lenger frem i tid. Det er blant annet kjent at den banebrytende langrennstreneren Ingrid Wigernæs neste år får sin skulptur i hjembygda Hemsedal.

VG har tatt med noen statuer som er sterkt inspirert av spesielle utøvere - som Reidar Kvammen for «Fotballspilleren» - plassert på «Reidar Kvammens plass» rett utenfor Stavanger stadion. Men vi har valgt ikke å ta med andre statuer som er helt orienterte mot spesielle temaer innen sport. Mange har for eksempel et forhold til «Sprinteren» utenfor Brann stadion. Den er ikke med VGs landsdekkende oversikt.

Publisert: 15.06.19 kl. 11:39