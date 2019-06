SUKSESSTRENER: Henry Rorgemoen har som regel god tro på sine hester, men er ikke så stor optimist som vanlig med Catherine’s Chevy i Stavangerløpet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Jeg er ikke så stor optimist som vanlig

Her finner du kuskekommentarer på alle V75-hestene i gulljackpot-omgangen på Forus Travbane, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten.

Anders Olsbu

Nå nettopp







Dagens banker

Brenne Blissi (V75-1) er den beste hesten. Tilbake på topp har hun en god sjanse til å runde til seier.

Dagens luring

Calina (V75-4) kan få det servert fra spor ni i Rex Rodneys æresløp og skal passes.

JENS KRISTIAN BRENNE: – Hun var sliten etter tette starter. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2040 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Eikjærva/Eirik Høitomt

Jonny Kongevold: - Galopperte seg bort i Bergen sist. Det var et uhell. Kusken mente hun ville vært toer uten. Hun roer seg bedre ned i rygg. Klaffer det optimalt med luke til slutt, er hun trippelaktuell. Vurderes på V75-bongen om de beste garderes.

2 Møller Viktoria/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Ledet lenge fra samme forutsetninger i Bergen sist. Ble firer i mål, men nå er motstanden litt skjerpet. Premie er bra.

3 S.G. Jerv Blesa/Pål Buer

Pål Buer: - Gikk et fint løp for meg sist. Varierer i prestasjonene og skal holde unna for tøffe hopper på tilleggene. Kan hente seg en premie på en god dag.

4 Solhøy Gunn/Morten Erga

Tom Erga: - Var positiv som toer på Haugaland sist, men her er det tøffe hopper på tilleggene. Vi får styre ned i førstespor og håper på en femte-sjettepremie.

5 Irma H.R./Tom Erik Solberg

Birger Heimdal: - Er i fin form. Fint å slippe tillegg. Må forbedre seg mot disse konkurrentene. Fornøyd med premie.

2060 m

6 Prinsesse Sølv/Svein Ove Wassberg

Tor Ivar Hagen: - Galopperte to ganger sist. Var veldig god gangen før på Bjerke. Holder hun seg rolig og unngår galoppen, kan hun snuse på en trippelplass. Vanskelig med tanke på mer.

7 Troll Ronja/Ole Johan Østre

Trond Solskau: - Slet med brunst sist og hadde en dårlig dag. Glem det løpet. Alt virker som før i trening, og hun har kapasitet og vinnervilje. Klaffer det litt har hun en fin trippelsjanse. Også verdt en gardering.

8 Tangen Elvira/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Har galoppert mye den siste tiden, men formen er nok uforandret fin. Holder naturligvis ikke klassen til Brenne Blissi og de fra det lengste tillegget. Men feilfritt kjemper hun om en fin premie.

2080 m

9 Valle Tiril/Jørn Bjaanes

Jørn Bjaanes: - Har kapasitet og form til det meste i dette feltet, men hjemmebane er et minus. Hun vet hvor målet er og legger av siste 50. Kun en liten outsider. Fornøyd om hun er på trippelen.

10 Lykkje May/Magnus Teien Gundersen

Kjetil Djøseland: - Fikk en for tøff innledning i Bergen sist og ga seg til slutt. Skal få ryggløp i det lengste nå. Flyter det litt underveis, kan hun være blant de tre første i mål. En gardering på fem-seks hester.

11 Brenne Blissi/Åsbjørn Tengsareid

Jens Kristian Brenne: - Var ikke til sin fordel på Gävle sist, noe som skyldtes at hun var sliten etter tette starter. Har fått tatt seg igjen nå og ser fin ut i trening. Har vunnet slike løp flere ganger før og liker seg på Forus. Kjemper normalt om seieren.

12 Oriola/Rune Wiig

Olav Knutsen: - Holder veldig fin form og har slått Brenne Blissi de to siste gangene vi har møtt henne. Det er ikke det samme som at det skjer igjen, men vi skal prøve. Takler normalt fjerdesporet i volten fint. En gardering på noen hester.

13 Trø Hera/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Gikk sitt beste løp i karrieren til V75-seier i Bergen sist. Har blitt stadig mer speedig og nærmer seg Brenne Blissi mer og mer på kapasitet. Kan gi favoritten kamp om det klaffer. En tidlig strek.

14 Solberg Jela/Tormod Gudmestad

Tormod Gudmestad: - Gikk et greit løp sist, men er altfor for hardt ute. Premie er bra.

15 Kap Tilly/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen:- Avsluttet veldig bra som toer bak Trø Hera i V75 i Bergen sist og er i form. Men hun møter bedre hester og står 20 meter dårligere til nå. Det ser vanskelig ut.

SIGBJØRN KOLNES: – Vi har ventet på dette løpet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2040 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Biwa/Harald Inge Hagen

Harald Inge Hagen: - Er i form og er rask nok fra start til å ta teten. Skal ut på Jarlsberg onsdag før løpet. Møter tøffe konkurrenter og har nok godt av ryggløp her. Løser det seg til slutt, kan han ende på trippelen.

2 Red Lane/Svein Ove Wassberg

Rune Wiig: - Var svak sist uten at jeg vet årsaken. Var god til to strake seirer før det og har kapasitet til å kjempe høyt oppe i et slikt felt. En outsider som bør strekes på noen hester.

3 Norma B./Tom Erik Solberg

Erik Killingmo: - Har vært veldig bra i det siste og har fine forutsetninger. Har mange gode egenskaper. Er kjapp i beina og går fine løp i rygg. Møte to-tre bra, men vi reiser til Forus med vinnerambisjoner.

4 Exciting Chip/Åsbjørn Tengsareid

Asgeir Rambjør: - Har lett lenge etter formen som sørget for fire seirer i fjor. Og det har vært fremgang i de siste løpene. Sist gikk hun først i tredjespor fra sist i feltet 1300 meter fra mål frem til dødens. Ga seg naturlig nok siste 150, men ble firer på en bra tid, og det etter tidlig galopp. Kan ikke ta teten, men blir skummel med et fint ryggløp og luke til slutt. En tidlig gardering.

5 Happy Dragon/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Satt fast på Sørlandet sist og var god toer for meg i Bergen gangen før. Har form, men møter tøffere konkurrenter nå. Siste trippel er ikke umulig med full klaff. Jeg tviler på seier.

6 Galaxy W./Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Har gått to veldig fine løp i vår regi. Vi har ventet på dette løpet. Jeg synes hun har en fin oppgave på papiret. Hun er sterk og er ikke avhengig av noe spesielt løpsopplegg. Kan vinne med klaff.

7 Jolanta/Dag-Sveinung Dalen

Asgeir Rambjør: - Har tatt to fine tredjeplasser de siste gangene og er i form. Er også veldig rask fra start og kan få en fin posisjon direkte. Men hun er ikke like hvass som Exciting Chip. En fin premie er bra.

8 Exploitmyday/Frode Hamre

Frode Hamre: - Gikk bra til slutt i Bergen sist og er i utvikling. Men herfra blir det uansett vrient å være topp tre.

9 Masserati G.T./Pål Buer

Pål Buer: - Ble sittende bom fast bak en sliten leder på Bjerke sist og ble dratt bakover. Fikk litt treningspause i etterkant, men har trent for fullt de siste ukene. Sporet ble bra, og hun duger i dette feltet. Det må uansett klaffe. Gjør det først det, er hun en av dem som kan vinne.

10 Trusty Sassy/Rune Wiig

Rune Wiig: - Står vanskelig til med gode hester foran. Vi får smyge med i rygger og bruke kreftene til slutt. En fin premie er det mest realistiske.

11 Delight Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Var god treer på Sørlandet sist og går fine løp i rygg. Klart det må klaffe litt herfra. Men gjør det første det, speeder hun fort til slutt. Motstanden er riktig. Strekes på tre-fire hester.

12 Lara's Revenge/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Går greie løp, men står for vanskelig til. Normalt kun en premiesjanse.

FRODE HAMRE: – Gikk fort i mål etter sen åpning sist og virket veldig fin. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2550 m (volte) – Start kl. 15.44

1 Komnes Bork/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Har veldig fin form. Sist kom han ikke overens med den løse banen på Bjerke og var unnskyldt. Han er sterk og liker den lange distansen. Det beste vil være å komme seg til tet og få kjøre unna i et jevnt, hardt tempo. Trippelaktuell og verdt en gardering på noen hester.

2 Åspe Mix/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var positiv sist da han avsluttet fort som treer. Formen er på plass, og han drar fordel av å stå på strek. Det er uansett to-tre veldig bra på tilleggene, som blir vanskelig å holde unna for. Kan snuse på siste trippel om det klaffer.

3 Dag Jo/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Holder fin form og står bra til på strek. Men det er noen på tilleggene som blir for tøffe med tanke på seier. En fin premie er målet.

2570 m

4 Langlands Odin/Vidar Tjomsland

5 Art Miklagard/Svein Ove Wassberg

Leif Stangeland: - Var bra til seier sist og holder veldig fin form, men det har blitt litt for lenge mellom løpene. Det og den lange distansen er to usikkerhetsmomenter. Men han er ikke dårligere enn resten. Gjør han det han kan og alt klaffer, er han trippelaktuell. Skal vurderes om løpet garderes.

6 Torben/Rune Wiig

Rune Wiig: - Er en bra hest som kommer ut etter pause. Jeg kjørte hurtig med ham forrige torsdag. Han fungerte fint da. Men den lange distansen er ikke til hans fordel. Han skal få et snilt løp første gang ut. Jeg legger derfor lista på en fin premie.

7 Brenne Banker/Åsbjørn Tengsareid

Frode Hamre: - Gikk fort i mål etter sen åpning sist og virket veldig fin. Han trener fortsatt fint og går distansen. Jeg tror han kan utfordre Professor Ø.K.

8 Professor Ø.K./Magnus T. Gundersen

Kjetil Djøseland: - Er alt som det skal være med i trening. Formen virker å være like bra som i seiersløpene i det siste. Møter flere konkurrenter i form, men kjemper om seieren om det bare klaffer litt.

2590 m

9 Bacchus Ø.K./Eirik Høitomt

Bernt Øksnevad: - Får godkjent som tredje i Rappfots Æresløp i Bergen sist. Tapte for to gode der. Møter to-tre veldig bra her også. Det blir vanskelig å vinne et slikt løp fra en slik utgangsposisjon. Fornøyd med en fin premie. Siste trippel er maks.

EIRIK HØITOMT: – Ble sjenert i første sving sist og tapte posisjoner. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

1600 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Thundering Lover/Øyvind Hegdal

Øyvind Hegdal: - Har vært svak i det siste uten at vi har funnet ut hvorfor. Er hardt ute og starter for at det er hjemmebane. Men sporet er bra. Kan smyge inn en premie herfra.

2 Kick Off Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Er i toppform og er rask fra start. Så rask at han bør sikre seg en fin reise herfra. Møter noen som er bra, men han er så bra selv at han skal regnes med vinnersjanse. En tidlig strek.

3 Tip Esterel/Pål Buer

Pål Buer: - Var veldig god som treer etter tøff reise nest sist. Sist feilet han i siste sving, da han hoppet over en pinne. Formen er stadig like fin. Står spennende til med startraske og gode hester på begge sider. Posisjonene avgjør. Han er en av dem som kan vinne.

4 Madelen L.T.C./Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Ble sjenert i første sving sist og tapte posisjoner. Hun var veldig fin etterpå. Jeg kjører til og ser hvor vi havner. Kick Off Classic er en naturlig favoritt, men hun er aktuell rett bak den.

5 Hawking/Magnus Teien Gundersen

Sigbjørn Kolnes: - Avsluttet friskt i tøft lag på Bjerke sist og bekreftet form. Vanskelig å vinne et slikt løp med tre veldig raske i fin form på innsiden. Kan kanskje snuse på siste trippel med flyt på veien.

6 Malkin/Åsbjørn Tengsareid

Ole Johan Østre: - Gikk et bra løp for meg til fjerde på 1.13,8 fra tillegg full vei på Sørlandet sist. Super Strong, som sto 20 meter foran, vant. Formen er fin, men han står sjanseartet til med veldig gode hester på innsiden. Først og fremst en fin premie på gang.

7 Joe Hoo Lee/Lars Fredrik Kolle

Lars Fredrik Kolle: - Avsluttet fint fra en vanskelig utgangsposisjon på Bjerke sist og er i form. Kan ikke kjøre om tet med så mange startraske på innsiden. Men blir det først kjøring foran og vi kommer fint til, avslutter han fort. Jeg mener han er god nok til å kjempe om seieren. Strekes på tre-fire hester.

8 Lucky Vegas/Svein Ove Wassberg

Pål Buer: - Har bra form og gikk et bra løp i lignende selskap nest sist. Nå ble sporet veldig dårlig med gode hester i bedre spor innenfor. En premie er i utgangspunktet målet.

9 Calina/Frode Hamre

Frode Hamre: - Gikk det for fort for sist, derav galoppen. Hun kjentes veldig fin ut etterpå. Sporet er helt greit. Hun er en av fire som kan vinne.

10 Ewald F. Boko/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Holder fin form og har bra kapasitet. Men han står krevende til med gode hester i bra spor foran. Kan han kjempe om fjerde-femteplass, er vi fornøyde.

TOM ERGA (her med Røster): – Har kapasitet og form til å kjempe høyt oppe i et slikt løp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2060 m (volte) – Start kl. 16.28

1 Kleppe Elfina/Åsbjørn Tengsareid

Kenneth Handeland: - Gikk et bra løp sist, selv om hun slet med brunst. Den er borte nå og jeg synes hun har et fint løp på papiret. Plan A er å sitte i tet så lenge det går. En tidlig gardering.

2 Komnes Anna/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Har form bedre enn raden og har et bra løp på papiret. Sist ble det feil. Muligheten stiger om vi kommer oss til tet. Hun er en outsider som skal vurderes på noen hester.

3 Tom Odin/Ronny Halvorsen

Ove Wassberg: - Har vært veldig god de to siste gangene og viser fin utvikling. Jeg tror han kan 1.28 på distansen. Løpet ser åpent ut. Han er trippelaktuell og skal vurderes om løpet garderes litt.

2080 m

4 Elvin/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Gikk et bra løp som treer fra dødens sist. Formen er fin, men motstanden i tøffeste laget. Fornøyd med en bra premie. Siste trippel er nok maks.

5 Førlands Tor/Tom Erik Solberg

Per-Eivind Tjordal: - Har et veldig fint løp på papiret. Holder toppform, men er vanskelig å kjøre. Jeg prøver derfor med proff kusk. Han ville vunnet i Bergen sist, om han hadde nøyd seg med to galopper og vinner med to galopper i et slikt løp også. Men jeg frykter flere. En stor outsider som uansett må strekes.

6 Idu Bork/Tom Erga

Tom Erga: - Har kapasitet og form til å kjempe høyt oppe i et slikt løp. Avsluttet siste 1000 i underkant av 1.24 sist. Problemet er startfasen. Løpet kan bli ødelagt der. Kommer vi oss fint ut og er med dem ut av første sving, kan alt skje. En stor outsider.

7 Njølstad Jela/Tormod Gudmestad

Tormod Gudmestad: - Var veldig god til V75-seier på Jarlsberg nest sist, men galopperte seg bort sist. Det er slik hun kan være. Her har hun et veldig fint løp på papiret. Feilfritt og posisjonsklaff er det samme som at hun kjemper om seieren.

8 Ros Son/Magnus Teien Gundersen

Kjetil Djøseland: - Har kapasitet og trener fint. Men jeg synes dette ser vrient ut. En fin premie er bra.

2100 m

9 Vertigo Dominant/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Har gått to fine løp etter lang pause og ser fin ut i trening. Dobbelt tillegg er ikke enkelt, men feltet er ikke stort. Vi kan komme fort opp til dem. Jeg synes det ser vanskelig ut med tanke på seier, men en trippelsjanse skal vi ha. Og skal det første garderes litt, skal han vurderes.

GEIR VEGARD GUNDERSEN (her med Support Justice): – Sjansene stiger fra tet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2040 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Thankful/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Trakk et gunstig startspor og er sikret en fin reise herfra. Har vært utrolig god i de to siste startene. Møter hingstene på ny. Skal uansett regnes med trippelsjanse og som en gardering på tre til fem hester.

2 Gogo Hall/Geir Mikkelsen

Frode Hamre: - Er i veldig fin form og utvikling, men han slår ikke de beste her. Kan være blant de fem beste.

3 Siberian Justice/Marius Høitomt

Marius Høitomt: - Kjører til for å prøve på tet og rygg på en av favorittene. Derfra kan han henge med til en premie. Møter noen han ikke slår her.

4 Royce Rolls/Svein Ove Wassberg

Frode Hamre: - Er litt som Gogo Hall. Er i bra form og er i utvikling, men han slår ikke de beste her.

5 Noble Superb/Magnus T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Travet 1.15/2100 meter i en baneøkt for snaue to uker siden. Kjentes kjempefin ut. Det blir helstengt hodelag og uten sko framme. Hesten er rask ut. Sjansene stiger fra tet.

6 Catherine's Chevy/Eirik Høitomt

Henry Rorgermoen: - Er jeg usikker på formen på. Han går ute og bruker seg mye. Det ble feil på Solvalla. Her blir det nok dødens. Han kan vinne, men jeg er ikke så stor optimist som vanlig. Ikke bestemt alt utstyr ennå.

7 Linda Nibs/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var bra som toer for meg nest sist på Forus. Formen er bra, men motstanden er i tøffeste laget. Premie er veldig bra.

8 Dimoko Merci/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Er en bra 4-åring med få løp i kroppen. Er i utvikling, men står vanskelig til mot gode hester. Fornøyd med en bra premie.

9 Matchplay S.S./Oddvar Mæland

Geir Johansen: - Gikk et bra løp som toer første gang ut etter lang pause sist. Kan ventes forbedret og har fått et gunstig spor her. Nå synes jeg det ble veldig mange gode med, så jeg tviler på at vi skal kunne kjempe om seieren. Kommer vi på trippelen er det veldig bra.

10 Max Brady/Geir Vegard Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Travet 1.15/2100 meter sammen med Noble Superb i en baneøkt. Hesten trener veldig fint. Det blir et ryggløp herfra. Sjansene stiger om det blir høyt tempo. Trippelaktuell og en gardering.

11 Royal Muscle/Frode Hamre

Frode Hamre: - Har trent veldig fint over tid, men det er en tung hest som neppe er helt på topp første gang ut. Jeg tror ikke han slår de to beste, i gode spor, første gang ut.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Satt bom fast mellom hester på Bjerke lørdag. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2040 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Brotherman Nibs/Rune Wiig

Rune Wiig: - Har gått to fine løp på rad og er i form. Er rask fra start, men jeg tror det kan bli vanskelig å holde Brage Hindø ute fra start. Er uansett sikret en fin reise. Trippelsjanse og en mulig gardering.

2 What You Want/Ove Wassberg

Ove Wassberg: - Gikk et bra løp på Haugaland sist, der hun kom i mål på en 1.15-tid, selv om hun slet mye med svingene underveis. Står fint til her og skal være sikret en fin reise. Løser det seg vår vei, har jeg trippelambisjoner. Skal også vurderes om det garderes litt.

3 Mr. Malando/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Er en bra hest som var god til seier fra tet sist. Har fått et bra spor og kan ta teten igjen. Møter riktig motstand. En tidlig gardering.

4 Brage Hindø/Magnus Teien Gundersen

Kjetil Djøseland: - Har vært veldig bra til to strake seirer. Har et fint spor og er så rask at jeg tror han kan ta teten. Kan lede veldig lenge. Jeg tror han kjemper om seieren.

5 Miracle Tile/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Kommer ut etter syv måneders pause. Trener fint og har bra kapasitet. Men første gang ut, med så mange startraske i form på innsiden, er vi fornøyde med en god premie.

6 Alo Angel/Jørn Bjaanes

Kathrine Strand: - Holder veldig fin form. Ville vunnet på Haugaland sist, om hun ikke hadde slitt med brunst. Er rask fra start og sikrer seg fort en fin posisjon. Maks flyt er det samme som en trippelsjanse. Vel hardt med tanke på seier.

7 Royal Winner/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Satt bom fast mellom hester på Bjerke lørdag. Har aldri vært så bra som han er i dag. Har fått et dårlig spor og er ikke av de hurtigste fra start. Uansett garderingsaktuell på sin flotte form.

8 Delec Hanover/Pål Buer

Pål Buer: - Var god til seier på Haugaland sist og har formen inne. Men fra dette sporet, med flere startraske i form innenfor, må vi bakke fra start og kjøre i rygg bak i feltet. Da blir det vanskelig. Fornøyd med premie.

9 Bernardo Halbak/Øyvind Hegdal

Dag-Sveinung Dalen: - Går fine løp hele tiden. Også fra rygg, selv om han nok er best i tet. Sporet er bra, når det ble bakspor. Klaffer det maksimalt er han ikke sjanseløs. En gardering på noen hester.

10 Red Hot Firestorm/Petter Braadland

Reidar Braadland: - Har formen inne og var god til premie, som lite betrodd i V75 i Bergen sist, tross sjenering underveis. Kan avslutte fort om det klaffer. En bra premie er uansett målet herfra.

11 Maxundalex/Thomas Wassberg

Kjetil Wassberg: - Er kanskje hardt ute grunnlagsmessig og står litt kjelkete til, men kapasiteten er stor og formen fin. Avsluttet siste 1000 etter 1.12,3 i tredjespor sist og går til mål. Det står gode hester foran. Å ta seg forbi alle disse til slutt, blir nok vanskelig. Men en trippelsjanse kan det fort være.

12 Jailhouse Banker/Svein O. Wassberg

Tor Ivar Hagen: - Satt sist hele veien i V75 i Bergen sist og kunne ikke hente noe i den raske avslutningen. Har på nytt fått det verste sporet. Det må løse seg bedre enn sist for at det skal kunne bli noe mer enn en premie.

Publisert: 14.06.19 kl. 10:12