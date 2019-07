NOMINERT: To norske jenter er nominert i kåringen av verdens beste spiller på kvinnesiden. Her fra EM i 2017. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Hegerberg og Graham Hansen nominert i kåringen av verdens beste spiller

Både Ada Hegerberg (24) og Caroline Graham Hansen (24) er av FIFA nominert i kåringen av verdens beste spiller på kvinnesiden.

Både Lyon-spiller Ada Hegerberg og Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen kan bli kåret til verdens beste spiller. De er to av 12 spillere som er nominerte på kvinnesiden.

Kåringen finner sted 23. september 2019 i Milano.

I fjor var det brasilianske Marta som stakk av med prisen. Ada Hegerberg ble derimot første kvinne som mottok Gullballen.

De to norske jentene har hatt gode sesonger for sine klubblag. Hegerberg vant i mai Champions League med Lyon for fjerde året på rad. I finalen scoret hun hat-trick. Graham Hansens Wolfsburg røk ut i kvartfinalen. Der røk de for Hegerbergs Wolfsburg. I mai ble det klart at Graham Hansen går til Barcelona.

Hun var også en viktig spiller for Norge i sommerens VM. Mesterskapet endte med exit i kvartfinalen mot England.

De andre nominerte i kategorien er: Lucy Bronze (England), Julie Ertz (USA), Amandine Henry (Frankrike), Sam Kerr (Australia), Rose Labelle (USA), Vivianne Miedema (Nederland), Alex Morgan (USA), Megan Rapinoe (USA), Wendie Renard (Frankrike) og Ellen White (England).

Tre Liverpool-spillere nominert på herresiden

På herresiden er Champions League-vinner Liverpool den klubben med flest spillere. FIFA har valgt ut både Mohamed Salah, Sadio Mane og Virgil van Dijk.

Luka Modrić mottok prisen i fjor. Han er ikke nominert i år.

Disse er nominerte: Cristiano Ronaldo (Juventus), Frenkie de Jong (Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), Harry Kane (Tottenham), Eden Hazard (Real Madrid), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) og Virgil van Dijk (Liverpool) nominerte.

Disse er nominerte til beste trener på herresiden: Djamel Belmadi (Algerie), Didier Deschamps (Frankrike), Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Gareca (Peru), Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Fernando Santos (Portugal), Erik ten Hag (Ajax) og Tite (Brasil).

Dissse er nominerte til beste trener på damesiden: Milena Bertolini (Italia), Jill Ellis (USA), Peter Gerhardsson (Sverige), Futoshi Ikeda (Japan U20), Antonia Is (Spania U17), Joe Montemurro (Arsenal), Phil Neville (England), Reynald Pedros (Lyon), Paul Riley (North Carolina College) og Sarina Wiegman (Nederland).

Dette sa Ada Hegerberg da hun mottok Gullballen i fjor:

