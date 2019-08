TREFFSIKRE: Tor Gaute Jøingsli og Anita Jære er kjærester og begge ligger i onsdagens kongelag på Evje. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Dette paret er begge i kveldens kongelag

EVJE (VG) Tor Gaute Jøingsli skal onsdag prøve å forsvare sin kongetittel på landsskytterstevnet. På kongelaget ligger også kjæresten Anita Jære.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg skal bare ha det moro, sier Anita Jære til VG. Hun tenker ikke spesielt på at kjæresten er blant konkurrentene foran kveldens NRK-sendte skyting.

– Jeg er veldig glad for at vi er i kongelaget, sier Tor Gaute Jøingsli.

Han ble skytterkonge i 2018 etter en dramatisk omskyting mot Jan Kåre Moland. Ryktene sa paret hadde inngått en avtale om at de ikke skulle gifte seg før en av dem ble skytterkonge eller skytterdronning. Men Anita Jære forteller at de fortsatt nøyer seg med å være kjærester.

les også Johannes Thingnes Bø skal bli pappa

– Hehe, nei, det der var bare tull. Det var ikke seriøst ment. Vi må vente litt, ler hun.

– Dessuten bor han i Skjåk og jeg i Rennebu – så det er ikke aktuelt å gifte seg nå!

Det Frivillige Skyttervesens «levende leksikon», Terje Vestvik, kan bare huske én gang før at et par har vært i kongelaget. Det var i 2006 da Mette Elisabeth Finnestad og Tor Harald Lund begge var med. Hun ble den gang tidenes første skytterdronning. Og Lund ligger onsdag på skive én på kongelaget.

les også Tor Harald Lund (51) i tårer etter pangstart på Landsskytterstevnet

– Dette viser at skyting er en familiesport, sier Vestvik – og forteller at det har vært en rekke brødrepar og far og sønn på kongelaget gjennom tidene. Så vidt han husker var det siste gang brødrene Daniel og Peter Sørli i 2016.

Bare 15 skyttere kommer med i kongelaget – av hensyn til NRKs produksjon. Derfor er det oppsiktsvekkende at et par begge har sikret seg den gjeve plassen. Mer enn 1400 skyttere prøvde å komme med på kongelaget.

les også Drama i kongeskytingen: Favoritten rotet bort tittelen

– Vi jobber begge fulltid, Tor Gaute som skogbruksplanlegger og jeg i butikk. Skytingen blir ikke så mye mer enn en hobby, forteller Anita Jære.

– Og dere treffes bare i helgene på stevner?

– Hehe, det blir på stevner, ja, og litt ellers!

Det så lenge ut til at Jøingsli skulle bli liggende på skive én, men han sprakk lit på slutten og ligger ett poeng bak de to i teten før onsdagens kongeskyting.

– Det er to veldig gode skyttere foran meg, så det blir nok tøft, sier Jøingsli.

Her er kongelaget:

1. Tor Harald Lund, Søgne 248.

2. Rasmus Løberg, Klepp 248.

3. Hans Kristian Wear, Styrvoll 247.

4. Linn Christine Vatland, Time 247.

5. Tor Gaute Jøingsli, Lom og Skjåk 247.

6. Pål Øyvind Ørmen, Råde 247.

7. Magnus Bjerke, Høland/Bjørkelangen 246.

8. Marius Mellembakken, Sørskogbygda 246.

9. Anette Thingbø Sundnes, Time 246.

10. Tore Veie, Rissa 246.

11. Ole Kristian Bryhn, Røyken og Hurum 246.

12. Daniel Sørli, Høland/Bjørkelangen 246.

13. Sindre Nordvik, Løiten 245.

14. Håkon Rognstad, Byneset 245.

15. Anita Jære, Rennebu 245.

PS: Kongeskytingen vises på NRK kl. 19.30-21.00 onsdag kveld.

Publisert: 07.08.19 kl. 12:35

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post