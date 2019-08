NY MULIGHET: Viktor Hovland, her fotografert i California i juni. Foto: Thomas Nilsson / VG

Slik skal Hovland sikre «billetten» til de gjeveste turneringene

Til tross for storspill, er Viktor Hovland (21) fortsatt ikke sikret spill på verdens gjeveste golftour neste sesong. Tre turneringer fra midten av august til starten på september blir avgjørende.

– Jeg tror det er veldig gode muligheter for at Viktor klarer det, sier Marius Thorp, golfkommentator for Eurosport.

– Han kommer inn i disse turneringene proppfull av selvtillit, mens mange av de andre har hatt en tung sesong.

Thorps kollega Per Haugsrud mener det er noe «feil ved systemet» når nordmannen ikke er klar for PGA-touren etter sin fantastiske sesong.

– Men reglene er klare: Resultatene hans som amatør teller ikke. Dermed er ikke Masters og US Open med i beregningen – og han må gjennom tre turneringer fra midten av august for å kvalifisere seg. Hvis de to majorturneringene hadde telt, hadde Viktor vært klar nå, sier Haugsrud.

Hovland, som ble nummer fire i helgen, må gå veien via sluttspillet Korn Ferry Tour Finals for å forsøke å spille seg til det såkalte «PGA-kortet», altså tillatelsen til å spille på verdens gjeveste golftour neste sesong.

Etter tre turneringer må han være blant de 25 beste totalt for å være kvalifisert.

– Om han spiller halvparten så godt som han har gjort til nå, så klarer han det. Riktignok har han kniven på strupen, men Viktor har bevist at han er iskald mellom ørene, sier Per Haugsrud.

Feltet i Korn Ferry Tour Finals består av de 75 beste spillerne på nivå to i USA, årets Korn Ferry Tour, og spillerne som endte fra 126.–200. plass på poenglisten på årets PGA-tour.

Kristoffer Ventura har skaffet seg PGA-kortet nettopp takket være sine prestasjoner på nivå to, altså Korn Ferry Tour. Om Hovland ikke klarer det, må han spiller på Korn Ferry Tour neste sesong.

I helgen var Viktor Hovland med og kjempet i teten helt til slutt i PGA-turneringen i Greensboro. Han endte som nummer fire.

– Det er sykt det han driver med, jeg blir helt satt ut, sier Haugsrud.

– Du kan ha flaks en gang eller to, men ikke hver gang. Og han spiller like godt hver eneste gang.

– Hvordan blir nivået på motstanderne?

– Selv om det ikke blir like bra som i PGA-turneringene, så er det slett ikke bare å møte opp. Det er mange gode spillere.

Per Haugsrud mener også at det mentale blir viktig for Viktor Hovland, ettersom han er vant til å spille mot de aller beste, og nå skal ned på nivå to.

– Nå har han spilt bra i selskap med de aller største gutta i turnering etter turnering. Det har gitt mye oppmerksomhet, og Viktor har virkelig fått et navn. Nå skal han ned et hakk, og da gjelder det å holde konsentrasjonen. På samme måte som eliteserielag når de møter klubber fra nedover i divisjonene i cupen.

Dette er de tre turneringene:

15.-18. august: Nationwide Children’s Hospital Championship, Columbus, Ohio.

22.–25. august: Albertsons Boise Open, Boise, Idaho.

30. august-2. september: Korn Ferry Tour Championship, Newburgh, Indiana.

Publisert: 05.08.19 kl. 14:53