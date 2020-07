FLYTTER PÅ SEG: Sander Sagosen er klar for nye eventyr i Kiel. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Slik blir Sagosens nye liv: – Vil bli best på alt

Håndballspiller Sander Sagosen (24) har takket for seg i Paris og er klar for en helt ny hverdag i håndballbyen Kiel.

Nå nettopp

Mandag om én uke starter han treningen med den tyske storklubben THW Kiel. Det etter månedsvis uten håndball for 24-åringen.

– Jeg gleder meg bare til å komme i gang. Coronasituasjonen har ført til at jeg ikke har spilt håndball siden midten av mars. Så lenge har jeg aldri vært uten håndball i voksen alder. Jeg gleder meg til å bo i en håndballby som Kiel og spille med så mange gode spillere - og ta nye steg som håndballspiller, sier Sagosen til VG.

Mandag møtte han pressen i Trondheim i forbindelse med en ny sponsoravtale.

I Kiel blir han blant lagkamerat med norske Harald Reinkind og den danske målvakten Niklas Landin, som nylig ble kåret til verdens beste spiller. Sagosen skal også spille med den kroatiske stjernen Domagoj Duvnjak samt keeper-Landins lillebror Magnus. I tillegg blir han lagkamerat med kompis og «svoger» Rune Dahmke, som er kjæresten til Stine Bredal Oftedal.

les også Sagosen frykter «marerittoppsett»: – Blir en helvetes sesong

Å bo i samme by som svogeren var en av flere faktorer som spilte inn da Sagosen bestemte seg for klubb.

– Det blir veldig bra og det er også en av grunnene til at jeg valgte Kiel. Jeg får enda mer trygghet rundt meg og at jeg får lov til å bo så nær Rune og spille på lag med ham kommer til å bli fantastisk. Vi er veldig gode kompiser og jeg er sikker på at vi skal ha det veldig morsomt sammen, sier Sagosen, som også flytter med kjæresten Hanna Bredal-Oftedal.

Sagosen forteller at de ikke skal bo langt unna sin tyske svoger.

Sjekk nordmannens superskudd:

Kiel har vunnet den tyske bundesligaen seks ganger de siste ti årene og vunnet Champions League tre ganger.

– Jeg håper jeg kan fortsette den utviklingen jeg har hatt. Jeg vet at jeg er på et veldig høyt og bra nivå nå, men jeg søker hele tiden nye utfordringer. Jeg vil bli enda bedre og råere, svarer Sagosen.

– Hva spesifikt vil du utvikle deg på?

– For meg er håndball veldig komplekst. Du må beherske alt for å bli best. Jeg vil helst pushe meg selv til å bli bedre på alt. Det høres kanskje litt dumt ut, men jeg vil bli en mye bedre spiller på alle mulige måter.

Av håndballnettstedet Handball-Planet ble han kåret til verdens beste spiller i 2018. Før det ble han kåret til verdens beste unge spiller tre år på rad.

I år var det som nevnt danske Landin som stakk av med prisen, men det ble likevel jubel i «familien» da Stine Bredal Oftedal ble kåret til verdens beste kvinnelige håndballspiller.

– Jeg unner Stine det virkelig. Jeg vet hvor mye arbeid hun legger ned og hvor seriøs hun er. Jeg synes hun har vært den beste i flere år, og det henger høyt å få den anerkjennelsen, sier Sagosen om Oftedal.

Se hvordan Sagosen trente alternativt i coronapausen:

Publisert: 20.07.20 kl. 13:33

Mer om Håndball Sander Sagosen

Fra andre aviser