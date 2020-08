RULLER PÅ: Sverre Lunde Pedersen under en rulleskøyte-økt med landslaget langs veien mot Fetsund utenfor Lillestrøm i midten av juni. Til venstre landslagskollega og Bergen-kompis Sindre Henriksen. Foto: Helge Mikalsen

Tviler på verdenscupstart: – OL 2022 er motivasjonen

Sverre Lunde Pedersen (28) og Håvard Lorentzen (27) er endelig skadefrie og i bedre sommerform enn på lenge, men Norges regjerende OL-mestere tviler begge på at verdenscupen kommer i gang slik den er planlagt om tre måneder.

Nå nettopp

– Motivasjonen min er egentlig bare OL i 2022, med tanke på at alt er så usikkert som det er nå, innrømmer Sverre Lunde Pedersen.

Siste gang han deltok i en internasjonal konkurranse var i månedsskiftet februar/mars. Da ble han – hemmet av et sykkeluhell ved inngangen til sesongen – nummer to sammenlagt, bak nederlenderen Patrick Roest, i allround-VM på Hamar. Det var hans fjerde VM-sølvmedalje i allround siden 2016.

les også Treningsforbud etter sølv-drama

Sist lørdag gikk han sin raskeste 3000 meter i et «sommer-løp» i Vikingskipet noensinne med 3.42,30 – på «rimete» og lite fartsvennlig is – kun 3/100 bak banerekorden hans fra rett før sesong- og konkurransestart for to år siden.

– Det var en bekreftelse på at jeg har gjort mye rett i sommer, og jeg følte at jeg er på et høyere nivå enn før. Det gjelder for alle allrounderne. De var nærmere meg enn de har pleid å være, sier Sverre Lunde Pedersen.

Håvard Lorentzen avsluttet også den såkalte sommerisen etter 16 dager i Vikingskipet søndag. Forrige sesong avsluttet han i tråd med hvordan den var fra start: Forhindret fra å gå fort på grunn av en plagsom hofte.

les også Lorentzen skal bli «OL-munk» igjen

– Tidligere i sommer føltes muskulaturen i hoften «stram». Nå kjente jeg ikke det heller. Det gikk veldig bra. Jeg gikk bedre og fortere på skøyter enn det jeg gjorde i fjor, sier Håvard Lorentzen.

For fem år siden – før OL-gullmedaljen og OL-sølvmedaljen i Pyeongchang – var han nær ved ikke å kunne gå på skøyter igjen i det hele tatt:

Norges OL-gullvinner på 500 meter og OL-sølvvinner på 1000 meter hevder at han i likhet med Sverre Lunde Pedersen har null problemer med motivasjonen for å trene «i disse tider», selv om de har vart i snart et halvt år – og ser ut til å kunne vedvare.

les også Njåtun slår tilbake mot jentekritikk: – En stigmatisering

Det internasjonale skøyteforbundet ISU skal 10 uker før sesongens første planlagte verdenscup i Polen 13.–15. november gi beskjed om dens skjebne.

Sportssjef Lasse Sætre i Norges Skøyteforbund bekrefter at den er ventet rundt 31. august, altså allerede om drøyt to uker.

Stavanger skal i henhold til nåværende plan vertskap for verdenscupen 22.–22. november. Salt Lake City i USA og kanadiske Calgary som arrangører 4. til 6. desember og 11. til 13. desember ser i corona-lys ut som utopi.

– Jeg er veldig spent. Det blir i alle fall ikke slik det er lagt opp til. Jeg håper det blir konkurranser. Det kan hende at alle nasjonene samles i Nederland og at alle konkurransene avvikles der i løpet av fire-fem uker, i en konkurranseboble, sier Håvard Lorentzen med tanke på verdenscupen.

– Det er kjipt hvis det ikke blir noe av i det hele tatt. Vi har trent bedre, mer og hardere hittil i år. Vi vil gjerne revansjere den dårlige forrige sesongen vi hadde, tilføyer han.

les også Skøyte-Lorentzen takker nei til profftilbudet – blir i Norge

Landslagstrenerne Jeremy Wotherspoon og Bjarne Rykkje hadde planlagt samlinger i Calgary i sommer og tyske Inzell i oktober. Nå samles sprinterne og allrounderne på Golsfjellet 24. august til 4. september som alternativ til høydetrening i italienske Collalbo. Deretter flytter alle til Stavanger 13. september for å bo og trene der noen måneder, som kan bli flere måneder hvis verdenscupen frem til jul går i vasken.

– Det blir meg og min lille familie. Det blir kjekt. Det hadde blitt vanskelig å være så lenge borte fra dem. Det ville ikke gått, sier bergenser Sverre Lunde Pedersen.

les også Skøytepappa Pedersen flytter med familien

Bergenser Håvard Lorentzen, som er samboer med eks-sprinter Hege Bøkko, skaffet seg bopel i oljebyen «for en stund siden» og vil bli boende der «mesteparten av tiden» – hvis verdenscupen går skeis i kjølvannet av covid-19-smitten.

– Vi får håpe det kommer en vaksine, konkluderer Håvard Lorentzen med tanke på at skøytelivet igjen kan bli som han og Sverre Lunde Pedersen levde det frem til mars.

I februar for to og et halvt år siden var det i lykkerus:

Publisert: 11.08.20 kl. 17:35

Fra andre aviser