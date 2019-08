VM-GULL NUMMER 4? Birgit Skarstein gikk enkelt til VM-finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Birgit Skarstein til finale: Blir utfordret i VM

Birgit Skarstein (30) har vært verdens suverent beste pararoer de siste sesongene. Hun hadde ingen problemer med å vinne semifinalen i VM. Men i søndagens finale kan hun få tøff motstand i Østerrike.

Nathalie Benoit vant nemlig den andre semifinalen enda klarere. 39-åringen fra Frankrike slo Israels Moran Samuel med hele 16 sekunder.

Skarstein lå klart bak Benoits passering halvveis, men dro ordentlig til på de siste 1000 meterne og gikk i mål på en tid 3,2 sekunder bedre under de jevne forholdene i Linz. Dermed kan det ligge an til en jevn VM-finale søndag.

les også Birgit Skarstein hylles for kroppspress-kritikk - fikk stygge kommentarer hvis hun gikk i skjørt eller var på stranda

Birgit Skarstein er ute etter sitt tredje strake VM-gull.

Etter den skuffende 4.-plassen i Paralympics i Rio de Janeiro ble pararoernes distanse doblet til 2000 meter i 2017. Skarstein har taklet overgangen bedre enn alle og hun har de to siste sesongene vunnet suverene VM-gull.

Trønderen vant også VM-gull i 2014.

Verdenscupfinalen i Rotterdam i juli vant hun med hele 37 sekunders margin til Moran Samuel.

– Jeg har aldri vært bedre, sa hun til VG.

les også VG vurderer Paralympics: Skarstein storfavoritt i Tokyo

Skarstein har lyktes maksimalt med noen små tekniske forandringer under ledelse av trener Johan Flodin. Hun er en fullt integrert del av det norske landslaget.

– Jeg gikk med en lavere takt enn resten. Men hadde styrke og teknikk til å kunne cruise på en annen fart enn dem. Jeg gikk gjennom de tøffe forholdene og har et gir til å gå på, mente hun etter rå løpet i Nederland.

Skarstein har de siste årene også markert seg på mange andre arenaer enn roernes. Utenfor regattabanen er hun engasjert som medlem av styret i Norges Skiforbund, i utøverkomiteen til Den internasjonale paralympiske komité IPC, i stiftelsen MOT, i utøverkomiteen for norske idrettsutøvere, i styret i Sunnaas-stiftelsen og i Right To Play.

