NFL-KLAR: Kåre Vedvik, her i Jets-uniform fra torsdagens trening, blir søndag første nordmann i den amerikanske fotballigaen NFL på 18 år. Foto: New York Jets

Nå får han endelig NFL-debuten: – Det er en drøm

Kåre Vedvik har hatt en turbulent uke, men når han søndag sparker i gang kampen mellom New York Jets og Buffalo Bills vil han bryte en 18 år lang norsk NFL-barriere.

Nå nettopp







Sjekk ut søndagens oddstips her!

– Det er dette jeg har jobbet for i alle disse årene. Jeg gleder meg enormt til å sparke for Jets. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Kåre Vedvik til New York Jets sin hjemmeside.

Fra gressbanen på Lassa, til styrkerommet på McPherson High School. Utallige timer på kunstgresset ved Marshall University, og treningskamper foran titusenvis av fans på stadioner rundt om i USA. Alt har ledet frem til søndag klokken 19 - da debuterer Kåre Vedvik endelig i NFL, og blir dermed første nordmann som gjør det siden 2001.

les også VGs store NFL-guide: Slik kan vi få en norsk Super Bowl-mester

– En del av NFL å bli kuttet

Det så mørkt ut da Minnesota Vikings kuttet Stavanger-mannen da troppen skulle ned til 53 spillere sist søndag, men New York Jets hadde tredjeprioritet på å velge kuttede spillere, og hentet inn Vedvik.

– Hvordan var det å bli kuttet av Vikings, og så signert av Jets?

– Det er en del av å være i NFL. Det er ingen som liker å gjøre det dårlig, men det er som på trening. Man har gode dager og dårlige dager, og det er det samme i kamper, sier han.

SLET: Vedvik bommet på en av fire forsøk for Minnesota Vikings. Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

les også En bytur knuste nesten NFL-drømmen til Kåre (25) – nå har han fått én sjanse til

Vil ikke overanalysere bom

For etter å ha vært nærmest feilfri for Baltimore Ravens, så slet han etter å ha blitt tradet til Minnesota Vikings. Han traff bare på ett av fire field goal-forsøk.

– Jeg tror ikke det var et mekanisk problem. Jeg traff på en av fire, det er ikke mer komplisert enn det. Å si noe mer er bare å overanalysere et problem som ikke nødvendigvis eksisterer, sier han, og bruker samtidig anledningen til å hylle mannen som vant kicker-jobben foran ham i Minnesota:

– Dan Bailey kommer til å gjøre det veldig bra i år, bare vent.

Forberedelsene ødelagt av fotballkamp

Vedvik har til gode å spille på MetLife Stadium, som ligger på andre siden av Hudson-elven fra Manhattan. Arenaen er veldig utsatt for vind, og er kjent for å være kinkig for kickere.

Derfor hadde Jets planlagt å ta med nordmannen til MetLife fredag for å teste forholdene, men de planene ble skrinlagt av fredagens fotballandskamp mellom USA og Mexico (0–3), som ble spilt der.

Onsdag kan du vinne ca. 70 millioner norske kroner i Vikinglotto. Spill her!

Special teams-trener Brant Boyer er likevel ikke bekymret.

– Det er ingen i ligaen som har et bedre bein. Han har en «smooth swing», og har skyhøyt potensiale, sier Boyer.

NY HJEMMEBANE: Her skal Vedvik spille NFL-kamper denne sesongen, på MetLife Stadium i New Jersey. Foto: Mattis Holt, VG

Skryter av nye lagkamerater

En ting som er utslagsgivende for hvordan en kicker presterer er «holderen» og «long snapperen». Sistnevnte kaster ballen bakover, holderen setter den ned, og kickeren må beregne sparket perfekt og sette ballen mellom stengene.

Det er en prosess som krever god kjemi mellom alle tre. I Vikings var det mannen Vedvik kjempet med om punter-plassen, Matt Wile, som også var holder. Han har også mistet jobben i Vikings nå, og er ikke plukket opp av noen.

I New York Jets er det Lachlan Edwards som er holder og Thomas Hennesy som er long snapper.

– Edwards og Hennessy er fenomenale i jobben sin. Det er det som er med å spille på dette nivået, du vet du spiller med profesjonelle folk som er gode til det de gjør. Det gjør det enkelt for meg å komme inn og prestere, sier Vedvik.

VGs tips: Over 41,5 poeng

New York Jets og Buffalo Bills har begge et bra forsvar, og den lave linjen reflekterer definitivt det. Men det linjen ikke reflekterer er spillerne de to lagene har hentet inn foran denne sesongen: Lynraske John Brown og runningback-fenomenet Le’Veon Bell. De vil sørge for at det vil bli scoret poeng.

Statistikken tilsier også det. På de siste seks kampene mellom Jets og Bills har det blitt scoret over 41 poeng fire ganger, og det med mye mindre imponerende angrep. Vi mener linjen er lagt for lavt her, og at det er to angrep som vil overraske.

Vårt spilleforslag er over 41,5 poeng til 1,87 i odds, spillestopp er kl. 18.55 og Viasport viser kampen som en del av sin Red Zone-sending.

Publisert: 08.09.19 kl. 11:10

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om