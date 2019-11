TRENER: Eirik Myhr Nossum styrte langrennsløperne under landslagssamlingen i Steinkjer i august. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Landslagstrener Nossum må opereres - så fort som mulig

Under en treningsøkt på Olympiatoppen i helgen smalt det for landslagstrener Eirik Myhr Nossum (33). Han fikk lyskebrokk.

Det er bare drøyt tre uker til verdenscupstart og minitour i Ruka i Finland.

– Jeg må opereres. Jeg får ikke lov til å dra til utlandet uten at det opereres, så jeg håper å få operasjon ganske fort, sier Nossum til VG før han moderer seg litt og legger til at han håper han kan reise til Finland uansett.

Han har ikke fått dato for en operasjon.

Den populære landslagstreneren hadde en intervalløkt for seg selv på Olympiatoppen sist helg. Og mye tyder på at han tok skikkelig i. For resultatet ble altså lyskebrokk.

– Jeg har aldri hatt det så vondt. Jeg skjønte at her var det noe som skjedde. Men jeg skjønte ikke der og da hva det var, sier Nossum.

To uker til sesongstart

Legen skjønte fort hva det var.

– Nå har jeg en tarmtott som stikker ut av magen, sier 33-åringen og ler litt.

Dette er lyskebrokk: Et lyskebrokk (hernia inguinalis) er den mest alminnelige

type brokk, og består av en utposning i bukhinnen, hvor brokkinnholdet

kan være væske, fettholdig vev og/eller tarm. Åpningen i bukveggen,

hvor brokket poser ut, kalles brokkporten. Kilde: Felleskatalogen.no.

Fredag om drøyt to uker er det nasjonal langrennsåpning på Beitostølen. I dag (onsdag) dro allroundlaget til Sjusjøen for en siste samling før startnummeret skal på.

Det ble nesten for mye for landslagstrener Eirik Myhr Nossum da Sjur Røthe ble verdensmester i Seefeld. Slik reagerte ham:

Nossum overtok som landslagstrener etter Tor-Arne Hetland våren 2018 og opplevde at det ble seks VM-gull av seks mulige i VM i Seefeld tidligere i år.

Nå går løperne inn i en mesterskapsfri sesong. Nossum vet han skal bli målt mot den historiske suksessen.

– Det er en av grunnene til at jeg syns det er digg at det ikke er mesterskap i år. Det hadde blitt så nært, og lett at den bunnlinjen er der. Det vil jeg bli sammenlignet mot. Om det ikke er umulig, så blir det vanskelig å gjenskape. (...). Men jeg er ambisiøs og jobber hver dag for å prøve og få til det. Målet er å vinne alle skirenn, sier Nossum til VG.

GULL-GUTT: Johannes Høsflot Klæbo (t.h.) er ny på allroundlandslaget denne sesongen, og er dermed på laget til Eirik Myhr Nossum for første gang. Her i Steinkjer i august. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men nå handler det om sesongstart og å bli kvitt brokket med en operasjon, så fort som mulig.

– Det er litt håpløst, men jeg får gjort stort sett alt jeg skal, sier Nossum.

Neste mesterskap er VM i Oberstdorf i 2021, så er det OL i Beijing i 2022.

