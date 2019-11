STORLØPSFAVORITT: Gigant Invalley kan vinne Big Noons pokalløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: 60 mill. i V75-potten

Bjerke Travbane arrangerer en internasjonal V75-omgang lørdag, med Axel Jensens minneløp som rosinen i pølsen.



Anders Olsbu

Jerry Riordan har hele tre hester i Axel Jensens minneløp og har også bankeren der.

– Zarenne Fas var overlegen til årets første seier på en sterk tid sist. Har gått solide løp i hele i år og tok virkelig en velfortjent seier sist. Med samme innsats skal han regnes med en god sjanse igjen. Verst i mot er stallkameraten Zabul Fi og Hamre-traverne Patent Leather og M.S. Triple J., mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

I Axel Jensens minneløp for hopper er det langt mer åpent.

– Nesten ingen er helt sjanseløse. Jeg setter den danske hoppe-Derby-vinneren Dream Girl først. De største norske håpene er trolig Thankful og Blueridge Sun, synes Olsbu.

I tillegg til Zarenne Fas lar han 3-årige Iggy B.R. og Magnus Teien Gundersen stå ugardert.

– Feilfritt tror jeg det dreier seg om en vinner., sier traveksperten.

Det store forslaget er veldig stort, men blir lagt ut som andelslag på Eksperten.

Dagens banker

Zarenne Fas (V75-6) var overlegen på en sterk tid sist. Har en god sjanse med samme innsats.

Dagens luring

Marvellous Tooma (V75) vant en svensk Kriterie-kvalifisering, men feilet seg bort i finalen.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 280 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 3584 kroner

LES KUSKEKOMMENTARER PÅ ALLE V75-HESTENE HER:

Superklaff V75 Jarlsberg 9. nov. – 128 000 innspilt

VGs store V75-forslag på 1260 kroner gikk inn med hele 128 000 kroner. Dog var det litt tur med i bildet, i og med at vi fikk inn Hellestvedt Trym inn på strykning.

V5-treff Jarlsberg 9. nov.

Det store V5-forslaget til 1100 kroner satt som det skulle på Jarlsberg lørdag. Utbetalingen ble 14765 kroner.

V65-klaff Forus 5. nov.

Det store V65-forslaget på 1680 kroner gikk inn med seks rette og ga til sammen 9587 kroner.

V65-treff Leangen 4. nov.

Det store V65-tipset på 1260 kroner traff med seks rette og ga en utbetaling på 5 888 kroner.

Nye V5-gevinster Klosterskogen 31. okt.

VGs store V5-forslag på 896 kroner ga en utbetaling på 5452 kroner.

V5-treff Biri 27. okt.

Det store V5-forslaget gikk inn med 5 465 kroner.

Super-klaff Forus 22. okt.

Det store V65-forslaget gikk inn med 13 000 kroner, mens det store V5-forslaget utbetalte hele 26 200. Alle Eksperten-lagene i V65 og V5 gikk også inn med tilsvarende utbetalinger.

Eksperten-klaff Klosterskogen 13. okt.

V5-systemet til 8 x 200 kroner andelen gikk inn til fulle og ga pene 31 702 kroner.

V5-klaff Drammen 10. okt.

Det ble full klaff under lunsjtravet på Drammen Travbane torsdag. VGs store V5-forslag ga en utbetaling på hele 47 237 kroner.

V65-klaff Momarken 8. okt.

Drøye 5 000 kr ble det på det store V65-tipset på tirsdag. Det lille V5-forslaget gikk inn med 887 kroner.

V5- og V65-klaff Biri 4. okt.

Det store V5-forslaget ga en utbetaling på flotte 33 769 kr. Vi klarte ikke kassa i V65, men fikk to femmere til en utbetaling på nærmere 15 000 kroner på vårt store forslag.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere på Bjerke. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

6 DIZZY RIVER

1 THUNDER PEAK

5 Jula Downton

10 Hickothepooh

12 Minnestads El Paso

3 Peder Mykla

11 Flash Håleryd

9 Digger Lord

————————————–

4 L'Amour Bonana

7 N.Y. Couer de Soleil

2 Bålsta Palema

8 Delicious Dream

Løpet

Et åpent sølvdivisjonsløp, men to hester hever seg litt over mengden.

Favoritten

Dizzy River tok en sterk seier fra dødens sist. Feilet seg bort innledningsvis nest sist, mens han tok en ny, råsterk seier etter en tung reise tredje sist. Untersteiner-traveren kan gjøre grovjobben og feilfritt har han sjansen igjen.

Outsiderne

Thunder Peak har vært god til to strake seirer. Sist ble han utfordret i tet, men holdt unna. Gangen før overtok han kilometeren igjen og var helt overlegen. Steen Juul-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien, om han forsvarer sporet og åpningen ikke blir for tøff.

Luringen

Jula Downton er bedre enn raden, men vinner ikke ofte. Har kun to seirer på 31 forsøk. 4-åringen kan løse bra bak bilen, og skulle han klare å komme seg foran, stiger sjansene. Men han har noen raske på innsiden. Feilfritt og med posisjonsklaff skal han ikke avskrives.

Startsiden

Alle de fem innerste kan løse fort. Holder en knapp på Thunder Peak.



BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2600ma)

2 IGGY B.R.

————————————–

3 Corleone D.K.

10 Thai Explosive

9 Ixelle Bolets

6 A Deal Is A Deal

8 Accolade

4 Icarus B.R.

12 Paulino

1 Positano

7 Knight Rider

11 Dynamite Hornline

5 Gaius B.R.

Løpet

Jeg lar Iggy B.R. stå ugardert i Klass II-stayerløpet.

Favoritten

Iggy B.R. var god til seier i DNTs høstfinale for 3-åringer på Jarlsberg sist og var hvassere enn ved fjerdeplassen i Bergen 3-årsfestival gangen før. Han var overlegen i en Kriterie-kvalifisering, men feilet seg bort i finalen. Det har vært problemet. Galoppen ligger på lur. Holder han seg til rett gangart skal han regnes med en god sjanse. Den lange distansen er nok bare en fordel.

Outsiderne

Thai Explosive sto på bra til tredje på Åby sist. Gangen før var han overlegen fra tet. Skulle favoritten rote seg bort på galopp, kan han absolutt vinne.

Ixelle Bolets står til for et perfekt ryggløp. Avslutter bra da og kan ende på trippelen.

Luringen

Corleone D.K. har slitt med forkjølelse i det siste og har vært litt under pari i sine to siste starter. Var meget god i seiersløpene i sommer. På sitt beste har han en god sjanse til å ende blant de tre.

Startsiden

Icarus er veldig kjapp fra start og kan muligens stikke til tet. Corleone D.K. og Positano er heller ingen sinker. Sistnevnte skal trolig ha ryggløp nå.



V75-3 (1609ma)

1 GIGANT INVALLEY

7 PASTORE BOB

————————————–

9 Always On Time

2 Rafolo

12 Deep Sea Dream

5 Cash Okay

8 Fossens Bonus

11 Lover Face

6 Test Drive

3 Catherine's Chevy

10 Radieux

4 Ja El Tomcat

Løpet

To hester peker seg ut i Big Noons pokalløp. En av dem bør vinne, om de ikke kjører hverandre i "hjel".

Favoritten

Gigant Invalley holder tippform og har tatt tre strake seirer, alle fra tet. Han vant Kniksens æresløp sist. Møter skjerpet selskap, men ikke verre enn at han skal ha en god sjanse igjen. Desserud-traveren er kjapp fra start, og forsvarer han sporet, kan det meget vel holde helt inn. Sprint er bare en fordel.

Outsiderne

Always On Time fikk maks fra ryggen til Gigant Invalley i Bergen sist. Sprint er en klar fordel for Helgestad-traveren. Her får han slikke rygg til Gigant Invalley igjen. Blir det kjøring der fremme, samtidig som åpningen kommer, er han ikke ufarlig.

Rafolo fikk maks fra ryggen til Patent Leather sist. Er på gang og kan snuse på en trippelplass igjen med klaff.

Luringen

Pastore Bob avsluttet flott sist fra en vanskelig utgangsposisjon til fjerde. Johan Untersteiner-traveren vant lett fra tet tredje sist. Vallaken står langt ute på vingen, men kan åpne fort, om han åpner som best. Skulle han klare å overfly Gigant Invalley, er det han som sitter med de beste kortene.

Startsiden

Gigant Invalley og Pastore Bob kjører trolig om føringen. Rafolo er heller ingen sinke.



V75-4 (2100ma)

5 DREAM GIRL

2 MAGGIE CASH

6 DUSTY SHADOW

1 THANKFUL

11 BLUERIDGE SUN

4 Princess Corner

10 Danielle D D

3 Doyouwishdiamond

————————————–

8 Rebella Matters

12 Velvatter

9 Lastsundayinmay

7 Catherine's Chic

Løpet

Svært åpent i Axel Jensens minneløp for 4-årige varmblodshopper. Nesten ingen er helt sjanseløse, men jeg må gå inn på åtte hester.

Favoritten

Dream Girl var god til seier i det danske hoppe-Derby i sommer. Vant også lett fra tet sist, da utfordrer feilet. Hun er rask fra start og kan vinne igjen, bare det klaffer litt med posisjonene.

Outsiderne

Maggie Cash avsluttet bra sist, selv om det ikke ble premie. Gangen før ble hun sittende fast. Tredje sist avsluttet hun fort via siste indre fra lederrygg og vant sikkert. Fra et fint spor er hun god nok på sitt beste.

Thankful tok årets første seier sist. Slo hingstene da i DNTs høstfinale for 4-åringer. S.K.'s Mystic Titan og Noble Superb fulgte på de neste plassene. I hoppe-Derby ble hun sittende fast. I kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix i sommer yppet hun seg skikkelig mot årgangstoppen Hillary B.R. Travet radige 1.10,1 og falt med flagget til topps da.

Luringen

Dusty Shadow avsluttet enormt til annen bak Dream Girl i det danske hoppe-Derby tredje sist. Slo sistnevnte i kvalifiseringen. I sine to siste løp har hun fullførte sterkt etter å ha travet store deler av løpet i dødens, uten å være helt på topp. Skal regnes i striden om hun er på topp.

Startsiden

Thankful, Doyouwishdiamond, Princess Corner og Dream Girl kan alle åpne fort.



V75-5 (2100ma)

4 SHANKLY LANE

1 MUSCLE LANE

5 MARVELLOUS TOOMA

2 EDDIE ARCTOUS

6 Cry Wolf

9 Beartime

11 Victory Road

12 Zizou

————————————–

8 Dream Cash

10 Roberto Brazz

7 Katie Mae

Løpet

Svært åpent også i Klass I-løpet. Jeg nærmest helgarder.

Favoritten

Shankly Lane har vunnet 12 av 14 løp hittil i karrieren og har aldri tapt feilfritt. Men nå møter han tøffere hester enn noen gang og skal virkelig opp til eksamen. Jeg velger å gardere.

Outsiderne

Muscle Lane feilet på vei mot tet på oppløpet sist. Var flink toer nest sist og radet opp seirer før det. Steen Juul-traveren er bra ut og bør være sikret et fint løp. Skal regnes i striden igjen.

Luringen

Marvellous Tooma vant enkelt en kvalifisering til det svenske Kriteriet tredje sist. I finalen ble det dessverre galopp. Sist var han god toer bak stallkameraten Best Of All, som hadde hele 40 meter forsprang. Feilfritt kan han absolutt vinne.

Startsiden

Kun Marvellous Tooma som ikke kan være med på tetkjøret her.



DERBY-TREER: Noble Superb har vært uheldig med sportrekningen i Axel Jensens minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (1609ma)

4 ZARENNE FAS

————————————–

2 Patent Leather

1 Zabul Fi

3 M.S. Triple J.

7 Noble Superb

8 Marcello Wibb

9 Roofie

5 Ibra Boko

6 Classichap

10 Dumbo

Løpet

Jeg lar Zarenne Fas stå ugardert i Axel Jensens minneløp for 4-årige varmblodshester.

Favoritten

Zarenne Fas var helt overlegen fra annet utvendig i Hamburg sist og vant på sterke 1.12,2 over full distanse. Gikk sterke 1.14 over tre kilometer som treer nest sist. Jerry Riordan-traveren går alle distanser. Er best med ryggløp. Da roer han seg mer ned. Uansett skal han regnes med en flott sjanse igjen.

Outsiderne

Patent Leather har endelig stabilisert seg og har vist seg fra sin beste side i sine siste starter. Sist vant han lett fra tet i Th. Marthinsens æresløp. Gangen før var han kun knepent slått av medsmygende Always On Time. Tredje sist i Kristen T. Gundersense æresløp vant han lett fra dødens, dog i billig lag. Er rask ut og skal regnes blant de tre igjen.

M.S. Triple J. har vist flott form i det siste. Har kun tapt for Forecast og Gigant Invalley i sine to siste starter. Ble toer fra dødens sist. I Klein-løpet tredje sist var han suveren fra tet. Kommer ut skoløs nå om banen tillater det. Om han unngår dødens, er han en av flere som kan ende blant de tre.

Noble Superb holdt godkjent til tredje etter en tøff åpning sist. Ble femte i EM for 4-åringer nest sist etter store trafikkproblemer. Står sjanseartet til og må ha mye tur for å hevde seg herfra.

Luringen

Zabul Fi avsluttet solid fra køen til tredje bak stallkameraten Zarenne Fas i Hamburg sist. Hesten er kjapp fra start og kan muligens forsvare sporet. Feilfritt skal han uansett regnes blant de tre.

Startsiden

Zabul Fi og Patent Leather kjører trolig om føringen. Marcello Wibb og Classichap har begge åpnet i 1.08-fart og kan prøve seg litt om det laddes.

V75-7 (1609ma)

1 RED BAR

9 HAKON VON HAITHABU

4 LORD FLAX

2 S.K.'S MYSTIC TITAN

3 PARK VIEW

11 U.R. AMAZING

5 GOGO HALL

————————————–

10 S.M.K. Silvousplait

8 Faust Boko

6 Ursula Horse

7 Golden Dream M.E.

12 Revenue Lavec

Løpet

Jeg streker for syv hester i bronsedivisjonen.

Favoritten

Red Bar var meget bra i sin siste start, hvor han avsluttet fort til annen bak Cash Okay i et eliteløp. Kommer nå ut etter et par måneders pause og i Kim Pedersen-regi. Er kjapp ut og kan forsvare sporet. I så fall kan han lede hele veien, om åpningen ikke blir morderisk.

Outsiderne

Lord Flax har slitt litt i sine to løp i høst. Var meget bra i de tre seiersløpene i sommer. Viser han tilsvarende er han med i striden her.

S.K.'s Mystic Titan kommer ut i Gunnar Austevoll-regi. Går gode løp hver gang. Aktuell fra en fin utgangsposisjon.

Luringen

Hakon Von Haithabu tapte kun knepent etter førsterunden i dødens sist. Har fått to løp i kroppen etter å ha vært borte et snaut år og kan være tilbake i seierssirkelen nå. I fjor vant han hele 10 av 15 løp.

Startsiden

Red Bar, Park View og Ursula Horse er alle klart over snittet fra start.



SUKSESSDUO: Far Geir Vegard Gundersen og sønn Magnus Teien Gundersen kan høste nye triumfer på Bjerke lørdag. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELTRENEREN:

Navn: Geir Vegard Gundersen

Alder: 44 år

Antall seirer i år: 23

Antall seirer totalt: 2662

Seler ut topphester

Ingen travtrener har kjørt inn så mye penger per løp til sine hesteeiere som Geir Vegard Gundersen. Med sønnen Magnus i sulkyen nærmer stallen seg 10 millioner kroner innkjørt på 128 løp. På Bjerke lørdag seler GV-stallen ut fem topphester som alle skal tas på alvor.

V75-1: - Han vant fra dødens på en sterk tid på Jägersro sist. Dizzy River får et klart tips foran Thunder Peak, som har vunnet to på rad. Hickothepooh har kanskje ikke vært helt som han var før han ble skadet, men han er fint løp på papiret og må regnes. Vår egen N.Y. Couer de Soleil kan være en liten luring.

V75-2: - Jeg tror på Iggy B.R. som var god til seier i Bergen sist. Er av dem som kan vinne, men favoritt blir Corleone D.K. som både er sterk og hurtig. Thai Explosive og Icarus B.R. har begge vært gode og er garderinger.

V75-3: - Gigant Invalley er i toppform og lynrask fra start. Jeg tror han leder fra start til mål. Banker.

V75-4: - Den som får det beste løpet av Dream Girl og Dusty Shadow er fort vinneren. Thankful var utrolig bra sist og står til for en fin reise. Kan dukke opp igjen. Vår egen Blueridge Sun var strålende til seier sist. Står vanskelig til, men kan være en gardering.

V75-5: - Går Shankly Lane som han har gjort, kan han ta sin åttende strake seier. Klar favoritt foran Eddie Arctous, som virkelig har funnet formen, og Muscle Lane, som kommer med toppform fra Danmark. Marvellous Tooma er heller ikke uten sjanser.

V75-6: - Han har imponert de siste gangene, Patent Leather. Får et knepent tips foran veldig gode Zarenne Fas som tok sin første seier for året sist. Jeg tror det står mellom de to.

V75-7: - Red Bar står perfekt til for tet hele veien. Får tipset foran S.K.’s Mystic Titan som drar fordel av høyt tempo. Hakon Von Haithabu har vært god i to løp etter lang pause. Vår egen Faust Boko er god nok til å hevde seg, men står vanskelig til. En liten outsider.

Publisert: 15.11.19 kl. 10:50







