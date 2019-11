HEKTISK VINTER: Birgit Skarstein (30) skal forberede seg til å lede Idrettsgallaen og Paralympics i Tokyo i august neste år. Bildet er fra DSe og Hørs kjendisgalla i GAmle Logen i begynnelsen av november. Foto: Trond Solberg

Satser alt mot Tokyo: – Kan være ferdig som langrennsløper

ULLEVAAL STADION (VG) Birgit Skarstein (30) trengte en uke betenkningstid før hun sa ja til å være programleder for Idrettsgallaen. Norges paralympics-stjerne røper at hun måtte ha sagt nei hvis hun skulle ha satset fullt på langrenn denne vinteren.

Det bekrefter Birgit Skarstein at hun ikke kommer til gjøre, og hun vedgår også at hennes karriere som langrennsløper kan være over for godt.

– Det kan jeg være. Jeg vet ikke. Vi får se. Det er VM (langrenn) på hjemmebane i 2021. Men det tar jeg en avgjørelse på først etter Tokyo, svarer hun på spørsmål om hun kan være ferdig som langrennsløper.

Hun skal delta i tre verdenscuper sittende i kjelken og piggende i sporet i vinter. Men «bare» som forberedelse til å kunne ro for gull i Paralympics i Tokyo 25. august til 6. september neste år. Hun skal «trene igjennom» verdenscupene, som starter i Lillehammer neste måned, og må tåle å gjøre det dårlig. Hun kutter langrennssesongen med to måneder.

– Hvis jeg hadde satset på langrenn, kunne jeg ikke sagt ja til Idrettsgallaen, forteller hun under en pause i Olympiatoppens samling for Norges aktuelle OL- og Paralympics-deltagere 2020 på Ullevaal stadion mandag.

Sammenlagtseier i verdenscupen langrenn Birgit Skarstein (født 10. februar 1989) Parautøver roing og langrennspigging. Ble lam etter en mislykket epiduralbedøvelse i 2009, som følge av en skade i foten og flere operasjoner etter et hopp i vannet i Asia året før. Verdensmester i roing 2014, 2017, 2018 og 2019. 4. plass i Paralympics i Rio for drøyt tre år siden. Kvalifisert for Paralympics i Tokyo 25.august til 6. september. En sølvmedalje og tre bronsemedaljer fra VM i langrennspigging. Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt i langrenn (2107/18) og roing tre ganger. Også kjent som samfunnsengasjert. Aktiv i en rekke organisasjoner. Tildelt utmerkelsen Egebergs Ærespris.

– Vanligvis har jeg vært roer halve året og drevet med langrenn det andre halvåret. Men i år blir jeg en roer som skal gå på ski. Jeg skal ligge i full ro-trening fordi marginene i Tokyo kommer til å være så små. Det så vi i Rio (Paralympics 2016) også. Det som skjer det siste året har så mye å si for det som skal skje der borte, forklarer Birgit Skarstein.

Hun er kommet rett fra Olympiatoppens klima-rom på Toppidrettsenteret ved Sognsvann. Hun frykter at ettersvetten vil komme snikende, men det er nærmest en dyd av nødvendighet. Det som venter henne i Tokyo om ni måneder er ekstremt med hensyn til varme og luftfuktighet. Der vil Birgit Skarstein være nødt til å tåle å ro med en kroppkjernetemperatur på drøyt 40 - det vil si høy feber - og puls på over 200 slag per minutt.

PROGRAMLEDERDEBUT: Birgit Skarstein skal lede idrettsgallaen sammen med Nicolay Ramm. Foto: NRK

Det har målinger foretatt under «Tokyo-forhold» vist, og prestasjonsevnen hennes kan reduseres radikalt hvis hun ikke har gjort seg vant til det.

– Det er dette vi har trent for i åtte år, sier hun med henvisning til alle timene i klimarommet og tidligere mesterskap under samme forhold.

I innspurten mot det hun karakteriserer karrierens største og viktigste konkurranse, kan hun ikke risikere å spolere det.

Hun har deltatt i tre Paralympics (to vinter, en sommer), vunnet seks VM-medaljer i roing og fire i langrenn - og er regjerende verdensmester og verdensrekordholder i roing.

Denne høsten har hun vært på høydesamling med ro-landslaget i spanske Sierra Nevada og hun skal være med på deres langrennsamling i italienske Livigno 1800 meter over havet i januar.

– Jeg skal gå på ski for å prestere i Tokyo. Langrenn er bra utholdenhetstrening og skadeforebyggende. Det er trening i ro-kontrollerte former, sier hun om den forestående «stakingen» med Olaf Tufte & co i Italia.

Birgit Skarstein påpeker også at hun «begynner å bli voksen» (snart 31) og at kroppen endrer seg. Den blir blant annet mindre eksplosiv med alderen. Det er også noe hun må ta hensyn til når det gjelder karrierens «foreløpige høydepunkt», Paralympics i Tokyo.

