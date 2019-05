Berit Kjøll valgt til ny idrettspresident med to stemmers overvekt

LILLEHAMMER (VG) Berit Kjøll (63) er valgt til ny idrettspresident i en dramatisk avstemning på idrettstinget. Hun fikk to stemmer mer enn Sven Mollekleiv (64).

Tom Tvedt (51) ble slått ut i første valgomgang.

Skøyte-Norge har fått full uttelling med begge visepresidentene i Vibecke Sørensen (51) og Johann Olav Koss (50).

Valget pågår fortsatt.

Sven Mollekleiv (64) var valgkomiteens innstilling til president.

Håndballpresident Kåre Geir Lio (63) fremmet Berit Kjøll som benkeforslag.

– Berit Kjøll er en altfor god leder til å gi slipp på for norsk idrett. Vi ønsker en leder som vil merkes, sa Lio.

– Vi ønsket en som kan gi oppslutning og entusiasme, fortsatte håndballpresidenten, som mente at det gir økt troverdighet med en kvinnelig president når NIF nå skal prøve å bre sine verdier utenfor landets grenser.

Valgkomiteens leder Anne Irene Myhr avslørte i sin presentasjon at det hadde vært en skitten prosess.

– Det har versert de utroligste historier de siste ukene. «Skitpakker» er sendt hit og dit. Det er ikke denne organisasjonen verdig, sa Myhr.

– Vi mener at Sven Mollekleiv vil være den mest samlende presidenten for norsk idrett de neste fire årene, sa hun.

Myhr understreket at valgkomiteens innstilling var en «pakkeløsning» - men idrettstinget vraket altså komiteens to toppkandidater.

Det var svømmepresident Cato Bratbakk som fremmet Tom Tvedts kandidatur som president.

Dirigentene gjennomførte flere prøveavstemninger før de bestemte seg for at den digitale avstemningen var trygg.

Det er 162 stemmeberettigede i salen på Lillehammer hotell, der IOC bodde under OL i 1994.

I NIFs regler heter det at minst to av styremedlemmene skal være under 26 år.

I valgdebatten uttrykte særforbund og idrettskretser sin støtte til kandidatene til idrettspresident:

Til fordel for Sven Mollekleiv: Terje Svendsen (fotball), Ketil Tømmernes (friidrett), Erik Hansen (bandy), Arne Horten (Norges Skiskytterforbund), Eirik Sørdahl (volleyball), Sveinung Oftedal (Oslo).

Til fordel for Berit Kjøll: Mona Adolfsen (skøyter), Jan Hendrik Parmann (basketball), Eline Oftedal (fleridrett), Thomas Breen (Hedmark).

Disse er valgt:

* President: Berit Kjøll (63).

* Visepresident: Vibecke Sørensen (51).

* 2. visepresident: Johann Olav Koss (50).

Publisert: 26.05.19 kl. 12:41 Oppdatert: 26.05.19 kl. 12:59