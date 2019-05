HA DET: Vincent Kompany avsluttet karrieren i Manchester City med 6–0-seier over Watford i FA Cup-finalen lørdag. Nå venter nye utfordringer i hjemlandet Belgia. Foto: Nick Potts / PA Wire

Kompany forlater Manchester City for å bli spillende trener

Vincent Kompany (33) drar hjem til Brussel for å bli spillende trener for Anderlecht.

Det meldte stopperkjempen selv på Facebook i et "åpent brev" som besto av to deler. Først offentliggjorde han sin avskjed med City, og halvannen time senere fortalte belgieren at neste utfordring ligger i Brussel, der han har fått treårskontrakt med Anderlecht.

33-åringen rundet av med hjemlig storeslem som ble fullført i lørdagens FA-cupfinale. Manchester City vant både serie, ligacup og FA-cup, og det etter å ha innledet sesongen med seier i supercupen (Community Shield).

Avsluttet med gullmål

Totalt spilte Kompany 360 kamper for klubben og scoret 20 mål, hvorav det siste ble helt avgjørende i gullduellen med Liverpool i Premier League. Hans langskudd ga tre poeng mot Leicester i nest siste serierunde, hans siste hjemmekamp. Totalt vant Kompany fire Premier League-titler, to FA-cuptitler og fire ligacuptitler i tillegg til to Community Shield-seirer.

Se Manchester City herje med Watford her:

– Det har vært mange viktige bidragsytere til Manchester Citys nye storhetstid, men det kan hevdes at ingen har vært viktigere enn Vincent Kompany. Han definerer klubbens essens. I et tiår har han vært livsblodet, sjelen og det bankende hjertet til en fantastisk talentfull stall, sier klubbformann Khaldoon Al Mubarak til mancity.com.

– En sterk røst i garderoben, men en rolig og fattet ambassadør utenfor banen. Vincent kan være like stolt av seg selv som vi er av ham.

Overveldende

Kompany valgte sosiale medier for å ta avskjed med City.

– Så overveldende det føles, er tiden inne for å forlate City, og hvilken sesong å avslutte med. Jeg føler bare takknemlighet, til alle som støttet meg på reisen i en veldig spesiell klubb. Jeg husker den første dagen like godt som den siste, skrev han blant annet.

TAKK: Vincent Kompany takker manager Pep Guardiola når han nå forlater Manchester City etter 11 år. Her foran lørdagens FA Cup-finale. Foto: DAVID KLEIN / X06540

En særlig takk rettet han til klubbens supportere for måten han ble tatt imot og støttet gjennom gode og særlig dårlige perioder, til klubbeieren sjeik Mansour og til manager Pep Guardiola og hans støtteapparat.

– Sliter litt

Litt senere fortalte han om hva som lokker ham til Anderlecht.

– Dere blir kanskje overrasket, men det er den mest lidenskapelige og samtidig rasjonelle avgjørelse jeg har tatt, skrev han.

– Som fotballspiller ble jeg født og oppvokst i Anderlecht. Jeg har vært én med den klubben siden jeg var seks år gammel.

Han erkjenner at det er en skikkelig utfordring som venter ham. Anderlecht ble nummer fire i årets liga i Belgia, 13 poeng bak Genk som vant.

– Anderlecht har fortiden og framtiden, men sliter litt med nåtiden. Jeg vil dele min kunnskap med neste lilla generasjon, og slik vil jeg også putte litt Manchester i hjertet av Belgia, skrev han.

