Høydehus-svaret må bli nei!

Av Leif Welhaven

HVA SKJER VIDERE? Norges Friidrettsforbunds Erlend Slokvik og Gjert Ingebrigtsen er blant kritikerne av høydehusforbudet, men Berit Kjøll har ingen anledning til å ta grep nå. Foto: VG/NTB

Selv om argumentene for å ty til høydehus når det er umulig å reise er aldri så gode, kan ikke ønsket om en midlertidig opphevelse av forbudet innvilges. Dessverre.

Corona-krisen kaster om på det aller meste i samfunnet, og har i vår også gitt en variant av diskusjonen om høydehus fart. Etter en dialog mellom friidrettsforbundet og Gjert Ingebrigtsen, ble idrettspresidenten anmodet om å innvilge et tidsbegrenset unntak fra bestemmelsen som forbyr såkalt «simulert høyde».

På dette tidspunktet handlet søknaden om best mulig forberedelser til et mulig OL i sommer, en forutsetning som nå åpenbart er forandret. Men temaet er likevel levende.

I en tid der ingen vet hvor lenge og hvordan Covid-19 vil ha grep om verden fremover, vil problemstillinger rundt kondisjonsidretter og høyde fort bli aktualisert igjen.

I et normalt treningsår legger jo utøvere innenfor flere grener gjerne inne lengre fysiske opphold høyt over havet, noe som vil være håpløst å få til dersom smittesituasjonen skulle dra ut i tid.

Er det da av pragmatiske grunner innenfor å godkjenne et virkemiddel som har vært forbudt i NIF-systemet i nesten 20 år?

Argumentene for et bortimot særnorsk høydehusforbud er ikke gode, og både Gjert Ingebrigtsen og forbundstopper har innholdsmessig en god sak på blokka. Likevel vil det i realiteten være sjanseløst for Berit Kjøll å innvilge noe ønske, fra dem eller eventuelt andre, rett og slett på grunn av hvordan norsk idrett inntil videre har bundet seg selv til masten.

Har det øverste organet først vedtatt at det verdimessig ikke er greit å bruke høydehus, selv om det ikke står på dopinglisten og er tillatt hos konkurrerende nasjoner, kan selv ikke en unntakstilstand som denne sette det tinget har bestemt til tinget.

Som det har kommet frem den siste tiden, er flere sider ved høydehusforbudet usedvanlig vanskelig å forstå, ikke minst det totale fraværet av kontroller og sanksjoner. Men foreningsdemokratiet er nå en gang slik at et gyldig vedtak er et gyldig vedtak, uansett hvor mye sunn fornuft tilsier at det burde vært annerledes.

Og da er det vanskelig å se at det kan finnes noe som ligner en hjemmel for å lempe reglene i 2020. Det innebærer imidlertid at vi fort kan få en brennhet debatt om å skrote høydehusforbudet allerede neste år. Her kan valget om å gå fra fireårige til toårige tingperioder vise seg å bli gull for dem som vil ha like konkurranseforhold som utenlandske utøvere, og det vil være svært merkelig om ikke dette blir en sak som fremmes på idrettstinget i 2021.

Da bør kreftene som eventuelt vil bevare dagens praksis stå skikkelig tidlig opp om morgenen, om de skal klare å grave frem argumenter som holder om å opprettholde dagens system.

Slike er det nemlig vanskelig å finne.

Publisert: 04.04.20 kl. 13:04

