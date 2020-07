RO-VETERAN: Olaf Tufte er en av Norges mest erfarne idrettsmenn. Nå mener han det gås for mye rundt grøten blant beslutningstakerne. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tufte om Raja-nei til millionpakken: – Slutt å surre

Olaf Tufte (44) og rundt hundre andre norske toppidrettsutøvere må foreløpig se langt etter tiltakspakken på 50 millioner som idrettspresident Berit Kjøll for to måneder siden søkte om fra kulturminister Abid Raja.

Nå nettopp

– De er mye snakk om «kanskje», og det brukes et ullent språk. Det ødelegger hodene på unge utøvere som tror og håper pengene skal komme. Hvis de ikke har tenkt å gi oss pengene, er det bedre å tie stille. Vær for guds skyld ærlige, slutt å surre. Det gås for mye rundt grøten, sier Olaf Tufte i en kommentar om skjebnen til tiltakspakken – tiltenkt utøverne som er blitt offer for utsettelsen av Tokyo-OL.

– Jeg vet heller ikke hvor det det var meningen at pengene egentlig skulle gå, i den store forbundsgryta eller om de var øremerket OL-utøverne, tilføyer han.

Statssekretær Gunhild Berge Stang i Abid Rajas kulturdepartement svarer slik på spørsmål om den spesielle tiltakspakkens uteblivelse og sjanse for senere innfrielse:

«Kulturdepartementet mottok 30. april 2020 brev fra Norges idrettsforbund med innspill til revidert nasjonalbudsjett. 50 mill. kroner til å dekke merkostnader for toppidrettsutøvere grunnet utsettelse av OL/Paralympics i Tokyo var ett av tiltakene NIF ønsket med utgangspunkt i de økonomiske konsekvensene av coronasituasjonen.

Regjeringen har hittil prioritert å utvide kompensasjonsordningen for frivillighets- og idrettssektoren slik at den kompenserer for flere typer inntekter og flere typer arrangementer. Formålet er å kompensere frivillige organisasjoner og idrett som har hatt et betydelig inntektsbortfall som følge av Covid-19 utbruddet. I det videre arbeidet vil vi vurdere behovet for ytterligere tiltak, basert på innspillene vi har mottatt fra idretten og fra resten av frivillig sektor.»

les også Tufte mener idrettens OL-søknad burde vært tredoblet

Tiltakspakken skulle i utgangspunktet kompensere Norges toppidrettsutøvere for utsettelsen av Tokyo-OL og Paralympics samme sted, fra juli og høsten 2020 til samme tid 2021.

5. mai uttalte idrettspresident Berit Kjøll til VG at Norges idrettsforbund hadde gått i dialog om «en pakke på 50 millioner kroner som vi søker om». Mottaker av søknaden var kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Det skal gå til alle toppidrettsutøvere som ikke kom til OL, for hvordan de skal holde liv i sin toppidrett frem til neste OL, sa Berit Kjøll for to måneder siden.

På spørsmål om respons på søknaden, svarer kommunikasjonsjef Finn Aagaard i Norges idrettsforbund nå, torsdag, at de «ikke fikk gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett». Det ble behandlet fredag for to uker siden, før stortinget gikk ut i ferie.

I forbindelse med samme behandling ble et forslag om økonomisk støtte til X Games Norge 2021 avslått, også av kulturminister Abid Rajas parti Venstre.

INGEN SPESIALBEHANDLING: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja vil foreløpig ikke innfri idrettspresident Berit Kjølls ønske om 50 millioner til Norges beste sommeridrettsutøvere - de som gikk glipp av 2020-OL. Foto: Frode Hansen

– Vi har imidlertid et godt håp om at dette kan behandles på nytt over sommeren, skriver Aagaard i en e-post angående tiltakspakken til Olaf Tufte & co.

– Er det et berettiget håp? Det vil si, har NIF fått beskjed om at Raja vil behandle den på nytt over sommeren?

– Regjeringen har signalisert at det kan bli aktuelt å se på supplerende tiltaksordninger utover høsten. Her vil også toppidretten bli vurdert. NIF vil naturligvis følge opp dette spesifikke behovet i vår myndighetsdialog etter sommerferien, svarer NIFs kommunikasjonsjef.

Da Berit Kjølls søknad om den økonomiske støttepakken til Norges beste sommeridrettsutøvere ble kjent, mente OL-veteran Olaf Tufte at hun på vegne av dem burde søkt om tre ganger så mye penger, det vi si 150 millioner.

les også Setter ned arbeidsgruppe mot rasisme i idretten

– Jeg er for ærlighet, og dette er sikkert et ærlig fundert forslag, men uansett hva du ber om, får du gjerne mindre. Idretten burde i utgangspunktet spurt om 150 millioner, uttalte roeren med foreløpig deltagelse i seks OL til VG 5. mai.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sier at han «ikke har hørt noe konkret», utover avslaget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

– Men jeg har forstått det slik at kulturministeren vil forsøke å finne penger i løpet av høsten. Vi sitter vår lit til at kulturdepartementet faktisk gjør det, og at pengene kan monne i denne problemstillingen, sier Tore Øvrebø.

Han understreker at behovet for 50 millioner er reelt. Olympiatoppens øverste leder viser til at sportssjefene i sommeridrettsforbundene «ikke finner penger» for en påkrevd OL-satsing i 2021, som normalt sett skulle ha vært et slags hvileår med lavere aktivitet. Pengene for 2020 er stort sett brukt opp, og for utøverne individuelt er situasjonen tilsvarende mørk.

les også Toppidrettssjefen vil vite hva som er tillatt

– Hvor lenge kan de vente på et svar?

– Det er et åpent spørsmål. Det kommer an på hvor mye de har på kistebunnen og hvor rike foreldrene og idrettene er, svarer toppidrettssjefen og gjør oppmerksom på at 60 prosent av Olympiatoppens stipendutøvere ifølge en undersøkelse lever av en inntekt under EUs offisielle fattigdomsgrense.

Tore Øvrebø sier samtidig at «denne perioden» uten aktivitet i form av konkurranser, kan ha gitt Norges beste utøvere en fordel sammenlignet med konkurrentene - fordi Norge og norsk idrett har taklet coronapandemien godt.

– Men vi trenger penger for å få testet ut dette, og vi trenger dem tidlig i høst, understreker Tore Øvrebø.

Publisert: 04.07.20 kl. 10:34

Fra andre aviser