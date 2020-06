PÅ TOPP: Therese Johaug (t.h.) og Ingvild Flugstad Østberg vil gjerne trene i høyden, så fort som mulig. Her er de i Holmenkollen etter en økt med landslaget 23. juni. Foto: Terje Pedersen

Corona stopper Johaugs sukessoppskrift

OLYMPIATOPPEN, SOGNSVANN (VG) Therese Johaug (32) venter bare på at myndighetene sier ja til Italia eller USA. Da drar hun. Ekspert Torgeir Bjørn advarer konkurrentene.

Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg har i årevis dratt på ekstra treningsopphold i høyden. I år har coronaviruset satt en effektiv stopper for det.

– Jeg kommer jeg til å reise den dagen myndighetene sier det er greit å reise, når det er lov. Om de åpner til Italia, så blir det sikkert Italia. Om de åpner til USA, så er det mulighet for å reiser jeg dit også, sier Johaug til VG.

– Det er vel litt mindre sannsynlig med USA, sånn det ser ut nå, skyter Østberg inn.

Johaug er enig.

De to har har reist til Seiser Alm og Livigno i Italia og Aspen i USA på private høydeopphold, med og uten kjærester. VG møtte dem under en hjemmesamling for landslagsløperne i Oslo i forrige uke.

– Vi har tatt de valgene vi har gjort, fordi vi mener vi blir bedre skiløpere av å trene i høyden, sier Østberg.

Viktig foran OL

Johaug vant alle distanserenn forrige sesong, med unntak av tremila i Holmenkollen. Østberg slo tilbake etter startnekt første del av sesongen, med 3. plass sammenlagt i både Tour de Ski og Ski Tour.

Reiserådet fra myndighetene fra 25. juni fraråder reiser til og med 20. august, men det åpnes opp for mulige reiser i EØS/Schengen-området fra 15. juli. Noe som kan åpne opp for Italia.

Reiseråd fra 25. juni: Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, med unntak av land og regioner i Norden (og EØS/Schengen-området fra 15. juli). Reiserådet gjelder til og med 20. august. UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til områder i Norden med høy smittespredning. Fra og med 15. juli vil UD også fraråde reiser som ikke er strengt nødvendige til land i EØS/Schengen-området med høy smittespredning. Kilde: Utenriksdepartementet. Vis mer

Landslaget har avlyst alle sine høydesamlinger frem til oktober-samlingen på grunn av coronaviruset.

– Vi kan ikke tenke på det vi ikke får gjort. Men både Therese og jeg tenker at åpner det seg muligheter, så tar vi dem for å få de høydeoppholdene som er mulig, sier Østberg.



VENNINNER: Therese Johaug (t.v.) og Ingvild Flugstad etter en rulleskiøkt i Holmenkollen 23. juni. Foto: Terje Pedersen

OL i Beijing går i høyden.

– Jeg mener høydeopphold er viktig med tanke på OL i høyden, sier langrennsvenninene til VG.

– God innstilling

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er helt enig med Johaug og Østberg.

– Det er en god innstilling Therese og Ingvild har. Hadde jeg vært toppløper med ambisjoner om å prestere i Beijing, så hadde jeg dratt til høyden ved første anledning, sier Bjørn til VG og fortsetter:

– For å prestere på topp i Beijing på distanse, så må man ha hatt et visst antall døgn i høyden. Corona-stopperen er verst for dem som har gjort lite høydetrening før. De får knapt med tid til å være tilstrekkelig forberedt til OL.

Han legger til at mange nasjoner er i samme båt nå.

Bjørn sier at Johaug har en kjempefordel som allerede har vært mye i høyden.

– Det ser krevende ut for konkurrentene nå. Therese trener godt og fornuftig i høyden. Det blir vanskelig å nærme seg henne, sier Bjørn.

Publisert: 30.06.20 kl. 16:01

