I TOPPEN: Forventningene er store til Viktor Hovland før helgens turnering. Foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland rankes foran verdenseneren og Tiger Woods før storturnering

Viktor Hovlands sterke prestasjoner på golfbanen sender ham rett opp i verdenstoppen. Nå rangeres han blant de ti beste før helgens storturnering.

Nå nettopp

Torsdag starter The Memorial-turneringen, med Viktor Hovland og et ellers uhyre sterkt startfelt. Turneringen regnes blant de større på PGA-touren, og før startskuddet går mener ekspertene at Hovland er blant de syv største favorittene.

PGA-tourens egne hjemmeside har vurdert alle de 120 spillerne som skal delta, og rangert de 15 sterkeste kandidatene i en såkalt «power ranking».

Der legger Hovland seg på 7. plass, foran blant annet verdensener Rory McIlroy og Tiger Woods.

– Det er helt enormt, men det er fortjent. Det er litt vilt også, at han blir rangert som nummer syv foran verdenseneren. Men det er nivået han har inne nå. Jeg er ikke overrasket, sier Eurosports golfekspert Henrik Bjørnstad,

Nordmannen har vært i fyr og flamme etter coronapausen, et poeng PGA bruker for å forklare plasseringen på rankingen.

– Nykommeren er blant de 22 i feltet som ikke har hvilt siden oppstarten, og han er den eneste av dem som har vært blant de 25 beste i alle fem turneringene som er spilt, underbygger PGA sin vurdering av Hovland.

Se rangeringen til PGA: Dette er topp 15 1. Bryson DeChambeau 2. Collin Morikawa 3. Justin Thomas 4. Dustin Johnson 5. Patrick Cantlay 6. Webb Simpson 7. Viktor Hovland 8. Rory McIlroy 9. Ian Poulter 10. Xander Schauffele 11. Gary Woodland 12. Kevin Streelman 13. Jon Rahm 14. Tiger Woods 15. Hideki Matsuyama Vis mer

Hovland har nemlig imponert på PGA-touren etter oppstarten. De siste fem turneringene har han plassert seg som nummer 23, 21, 12, 11, og 3.

– Han har stigende form. Jeg synes absolutt at han er en av de råeste i verden akkurat nå. sier Bjørnstad.

Forrige turnering endte med en sterk tredjeplass, men nordmannen var lenge i tetkampen.

– Det var et sterkt felt forrige uke, men denne uken blir det enda sterkere. Tiger Woods er tilbake, og verdensener McIlroy. Men Hovland kan overraske oss en gang til, det er det ingen tvil om, sier Bjørnstad.

Publisert: 16.07.20 kl. 07:20

