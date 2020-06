BØTELAGT: Tottenhams Dele Alli. Foto: David Klein / REUTERS

Dele Alli må stå over United-kamp – får bot for coronavideo

Tottenham-spiller Dele Alli (23) blir suspendert i en kamp og må betale en bot på 50.000 pund etter å ha publisert en video om coronaviruset på sin Snapchat-konto.

Det bekrefter det engelske fotballforbundet i en pressemelding. Videoen blir beskrevet som støtende og upassende.

Det betyr at Tottenham-stjernen på stå over neste ukes kamp mot Manchester United. Boten på 50.000 pund tilsvarer rundt 600.000 norske kroner. Han må også gjennomgå et kurs.

Kampen mot Manchester United spilles fredag neste uke.

Ifølge The Guardian viser videoen Alli iført en ansiktsmaske som dekker munnen hans, en uforvarende asiatisk mann og en flaske inneholdende antiseptisk håndvaskmiddel – med teksten: «Corona whattt, hør på dette med lyd. Viruset må være kjappere enn det for å få tak i meg.»

Videoen ble publisert 6. februar - før coronaviruset brøt ut for fullt i England. Kort tid etter beklaget Alli for å ha publisert videoen:

– Det var ikke morsomt. Jeg forsto det umiddelbart og fjernet det. Jeg sviktet meg selv og klubben. Jeg ønsker ikke at dere skal ha dette inntrykket av meg. Det er ikke til å spøke med. Sender all min kjærlighet, tanker og bønner til alle i Kina, skrev Dele Alli i sin beklagelse.

