LITE INVOLVERT: Martin Ødegaard var lite involvert i Real Sociedad-tap. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Ødegaard anonym i Real Sociedad-nedtur: – Forferdelig

(Alavés - Real Sociedad 2–0) Martin Ødegaard (21) klarte ikke sette sitt preg på kampen da et tamt Real Sociedad tapte for Alavés.

Nå nettopp

Og nok en gang mistet Real Sociedad viktige poeng i kampen om en topp fire-plassering og Champions League-spill - som i første kamp etter coronapausen. Da endte det 1–1 hjemme mot Osasuna.

Martin Ødegaard var meget i anonym i en kamp hvor Real Sociedad slet mot et høytpressende Alavés-lag. Det nærmeste nordmannen kom scoring var et frispark tidlig i andre omgang som ble slått rett i muren. 21-åringen ble byttet ut etter 63 minutter.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en Real Sociedad-kamp hvor Ødegaard har vært så lite involvert, sa TV 2s kommentator Jesper Mathisen da Ødegaard takket for seg.

– De har vært forferdelig offensivt, fortsatte kommentatoren om Real Sociedad da kampen nærmet seg slutten.

les også Spansk sportsavis: Ødegaard venter ikke på Champions League-skjebnen

VAR-venting

Det som lenge så ut til å bli avgjørelsen på kampen kom etter en drøy time, men Alavés måtte vente med feiringen.

Borja Sainz banket ballen i mål fra kort hold etter et innlegg, og den falske stadionlyden brøt ut i full jubel. Scoringen ble først annullert for offside, men etter at dommeren hadde sjekket VAR i tre minutter ble målet godkjent. Scoringen var 19 år gamle Sainz’ første i La Liga.

Fem minutter på overtid punkterte Martín Aguirregabiria kampen da han satte inn 2–0 etter et meget godt forarbeid fra Joselu.

VAR havnet også i fokus i Real Sociedads forrige kamp:

Og det ble flere nedturer for Real Sociedad: Med ti minutter igjen fikk Joseba Zaldúa sitt andre gule og sendt i dusjen. Dermed mister backen kampen mot Real Madrid neste runde.

Det var ikke kampens eneste røde kort. Også Alavés’ Tomás Pina ble vist ut fire minutter før full tid.

les også Ødegaard om Ungarn-fadesen i ny podkast: – Var begravelsesstemning

– Tynn suppe

I den første omgangen hadde ikke gjestene en eneste avslutning på mål, men var likevel nære scoring etter ti minutter: Adnan Januzaj slo et godt innlegg fra høyre i retning Mikel Oyarzabal på vei mot mål, men kanten klarte akkurat ikke nå ballen med hodet og innlegget gikk like utenfor mål.

Resten av omgangen var sjansefattig - Alvés kom til to avslutninger på mål, men både et skudd fra Lucas Pérez etter et kvarter og en heading fra Ruben Duarte på corner havnet rett i klypene på Real Sociedad-keeper Roberto. På overtid av første omgang var Borja Sainz nære å skli inn et godt innlegg, men som Oyarzabal nådde heller ikke han frem i tide.

– Tynn suppe, sa Mathisen om gjestenes innsats de første 45.

Publisert: 18.06.20 kl. 21:28

Fra andre aviser