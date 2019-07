KLAR FOR NY SESONG: Stina Nilsson er en av Sveriges største idrettsstjerner, her er langrennsløperen under et pressetreff i mai. Foto: Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nilsson gråt før VM - nå dropper hun ferie

Sveriges langrennsstjerne Stina Nilsson (26) dropper ferie for å bli mer gjennomtrent enn noen gang, etter at hun røk en muskel i låret i vinter.

Fem uker før VM-sprinten i Seefeld røk Nilsson muskelen tvers av under sprintsemifinalen i Otepää.

– I det ene sekundet kunne jeg være kjempeglad å tenke: Selvsagt klarer jeg det her, det neste sekundet kunne jeg gråte og tenke: Nei, det her går liksom ikke, sier Nilsson til Expressen.

Her forteller Nilsson om skaden til Skavlan:

Det ble en kamp mot timene for å bli klar til VM. Legene sa et år med opptrening. Men svenskenes yndling gjorde skam på det perspektivet og tok sølv på sprinten, gull på lagsprinten og stafetten etter at hun parkerte Therese Johaug på oppløpet som ankerkvinne.

Hun er stolt over hvordan hun taklet skadeutfordringen. Kanskje er vinterens mål et skremmeskudd mot de norske damene.

–Jeg vil bli så gjennomtrent som mulig i løpet av sommeren, så jeg kan være sterk i mange ulike typer løp. Jeg har tidligere holdt et høyt nivå i sprint, og til og med gjort det bra i distanseløp. Nå hadde det vært moro om jeg på et vis kunne heve mitt laveste nivå. For bunnivået er fortsatt ganske lavt. Det hadde vært moro om det kunne nærme seg mitt høyeste nivå, sier Nilsson til Expressen.

SVENSK GULL: Stina Nilson (t.v. øverst på pallen) og Maja Sundling tok vant spinten i Seefeld foran Slovenia. Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla (t.h.) tok bronse. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Og for å ta opp kampen med Therese Johaug og andre konkurrenter, så droppet Nilsson ferie i år. Hun kjører på med stor belastning.

De svenske løperne hadde pressetreff under den årlige samlingen i Torsby i begynnelsen av juli. Expressen spurte om Nilsson skulle ha ferie. «Nei», svarte 26-åringen. Men hun holder hviledagen hellig.

– Hver liten hviledag som jeg får er jo som en feriedag, så det gjelder å gjøre så lite som mulig, men samtidig så mye som mulig. Morsomme ting gjør at jeg får energi, men det er ikke sånn at jeg spiller tennis på en hviledag, for da har jeg misbrukt den hviledagen. Det gjelder å holde seg innenfor rammene av optimalt, sier Nilsson til Expressen.

Verdenscupsesongen starter i Finland i slutten av november.

Publisert: 09.07.19 kl. 16:01