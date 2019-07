FRI: På grunn av mesterskap på sine kontinenter har Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino ferie når resten av Liverpool er tilbake på treningsfeltet. Mané er klar for semifinale i afrikamesterskapet. Foto: PHIL NOBLE / X01988

«Leo»: – Vanskelig å tro at Liverpool kan prestere like bra igjen

Liverpool er uten sine største angrepsstjerner i sesongoppkjøringen. Det øker sjansene for at klubbens yngre spillere kan vise seg frem før laget på ny skal utfordre om titler.

I kveld (torsdag) spiller Liverpool sin første treningskamp i sesongoppkjøringen. Tranmere fra nivå tre (nyopprykket) er motstander.

– Det er vanskelig å tro at Liverpool kan prestere like bra igjen. Men de kan være dårligere enn sist og likevel vinne Premier League, om ikke Manchester City er like suveren, sier tildigere Liverpool-spiller Øyvind «Leo» Leonhardsen til VG.

Og mange kan få vise seg frem, spesielt på topp, i oppkjøringen.

Sadio Mane er opptatt i Afrikamesterskapet med Senegal. Mohamed Salah (Egypt), Roberto Firmino (Brasil) og Allison Becker (Brasil) har ferie etter mesterskap.

Jürgen Klopp og Liverpool har ingen liten oppgave foran seg når de gyver løs på sesongen etter 2. plass og Champions League-seier.

Leonhardsen spilte for Liverpool fra 1997 til 1999. Han mener det blir kjempevanskelig å gjenskape suksessen.

– Liverpools håp er at de andre ikke bedre. De tok helt sykt med antall poeng sist, sier Leonhardsen.

Liverpools eneste kjøp i dette overgangsvinduet så langt er 17-åringen Sepp van den Berg fra Zwolle i Nederland.

Trenger flere spillere

Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft tror Klopp forsøker å hente en kreativ kraft på midtbanen, en angrepsspiller og en forsvarsspiller.

Divock Origi forlenget kontrakten med Liverpool onsdag. Fjørtoft er helt sikker på at han får mer spilletid kommende sesong.

– Utfordringen til Klopp med å få en spiller som er like god som de tre andre på topp, er at det ikke er så enkelt å be en slik spiller komme til Liverpool og sitte på benken, sier Fjørtoft.

Han poengterer at bredden til Manchester City er større. De hadde for eksempel råd til å ha Kevin de Bryune lenge ute med skade, og likevel vinne ligaen.

– Jeg tror ikke du finner en ateist i hele Liverpool om van Dijk skulle få en skade, da tror jeg hele Liverpool ber om at han blir frisk. Liverpool trenger en forsvarsspiller til, sier Fjørtoft.

VERDENS BESTE MIDTSTOPPER: Mange vil mene at Liverpool har den aller beste forsvarsspilleren i verden i Virgil van Dijk. Her etter Champions League-triumfen. Torsdag er han tilstede i Wibledon for å se tennis. Foto: Mike Egerton / PA Archive

Liverpool skal spille åtte treningskamper før Premier League starter med Liverpool-Norwich fredag 9. august. Neste kamp er mot Bradford før de drar til USA en drøy uke. Der venter kamper mot Borussia Dortmund, Sevilla og Sporting Lisboa.

Flere har ferie

Fjørtoft tror ikke det fravær på stjerner i oppkjøringen vil påvirke laget i det hele tatt.

– De er gode på individuell oppkjøring. Jeg er ikke bekymret for det. Det trenger ikke fansen være heller. De spillerne som kommer etterhvert kommer kanskje med enda større overskudd, sier Fjørtoft.

Salah la ut dette bildet fra egentrening på Instagram torsdag ettermiddag:

«Pre-pre-season», skrev Salah.

«Ple-ple-please come back», kommenterte lagkamerat Dejan Lovren.

– Om det blir noen tap i treningskampene så betyr det absolutt ingenting, treningskampene er kun fitness, sier Fjørtoft.

Syv spillere er borte fra Liverpools tropp etter forrige sesong: Danny Ings (Southampton), Alberto Moreno (Villarreal), Sheyi Ojo (Rangers), Daniel Sturridge, Connor Randall, Adám Bogdán og Marko Grujic (på lån til Hertha Berlin).

